Famosos Almeida, separado de Teresa Urquijo en Las Ventas, acompañada por Ramón García: explicamos la campanada

Convertida en una de las tradiciones que les encanta compartir, José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo acudían de nuevo juntos a la plaza de toros de Las Ventas para disfrutar de la corrida de La Beneficencia con los diestros Sebastián Castella y Fernando Adrián.

Aclamado a su llegada por las decenas de madrileños que esperaban a las puertas de la plaza, el alcalde de Madrid volvió a derrochar simpatía y cercanía compartiendo confidencias con las autoridades que le acompañaban en la espera de la llegada de la infanta Elena.

A diferencia de otras ocasiones, esta vez Teresa y José Luis no pudieron disfrutar del espectáculo taurino juntos y es que los compromisos institucionales del alcalde, le situaron en el balcón presidencial junto a la infanta Elena.

Lejos de renunciar a la cita, la familiar de los Borbón disfrutó de la corrida en como una aficionada más. De lo más cercana, la joven Urquijo compartió confidencias con sus acompañantes entre los que se encontraba el presentador Ramón García, con el que comentó algunas de las faenas de la tarde.

Almeida, profundamente enamorado

Hace un mes y medio que José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo sellaron su amor en el altar de la parroquia del Sagrado Corazón y San Francisco de Borja de Madrid. Desde entonces, el edil madrileño ha aprovechado cualquier ocasión para deshacerse en elogios hacia su mujer. La última fue el pasado martes, en los premios Elle Style Awards 2024, asegurando que es "el amor de su vida".

Unas palabras que llegaron después de que el político del PP concediera su primera entrevista en televisión como hombre casado, donde no tuvo reparos en hablar del momento tan dulce que está atravesando con la joven veinteañera: "Estoy muy ilusionado y feliz, como dijo ayer Juanma. Para qué negarlo. Me dicen 'enhorabuena' y digo 'sí, dádmela a mí'. A ella no lo tengo claro", dijo, entre risas. Más aún, llegó a confesar su deseo de ser padre junto a Urquijo.

"Pronto o tarde, me gustaría serlo. Esas cosas ya, que sean cuando tenga que ser. A ella también le gustaría ser madre. Así que esperemos que pueda ser pronto o tarde o en el medio plazo, pero que sea", dijo, por otro lado, sobre la posibilidad de ser padre en un futuro.