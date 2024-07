Un antiguo rostro de 'Sálvame' vuelve a Telecinco y trabajará con Jorge Javier en 'El Diario'

Jorge Javier vuelve a las tardes de Telecinco, pero no lo hará solo. El presentador, que estará a cargo de un talk show renovado de El diario de Patricia, trabajará codo con codo con un viejo conocido: El diario de Jorge contará entre sus filas con German González, su compañero del ya extinto Sálvame.

Ha sido el propio Jorge quien, a través de sus redes sociales, ha anunciado la participación de Germán para el nuevo formato de la parilla de Telecinco. Mientras enseñaba unas imágenes de la redacción del programa, revelaba que González ya se encuentra trabajando en el incipiente proyecto de la cadena de Fuencarral.

German González y Jorge Javier

En la recta final de Sálvalme, el redactor cobró especial protagonismo, llegando a aparecer ante las cámaras en numerosas ocasiones. Así, se ganó el cariño del público y su silla en Mediaset. De hecho, cuando el formato de las tardes llegó a su fin, German siguió ligado a la cadena a través de Cuentos Chinos.

El estreno de El Diario de Jorge obligará al presentador a quedarse sin vacaciones, pues aún sigue en parrilla la emisión de Supervivientes: All Stars y, a su fin, comenzará con este nuevo programa de testimonios. Sobre esto, se pronunciaba hace días el presentador de Telecinco: "Me entusiasma el proyecto y me entusiasma todavía más hacerlo en pleno verano, porque consigue meterme en el cuerpo un nerviosismo de principiante que me pone muchísimo", arrojaba en el blog que tiene en la revista Lecturas.

La idea de situar a Jorge Javier en las tardes hará que el presentador se enfrente a sus ex compañeros de Sálvame, reunidos ahora en Ni que fuéramos Shhh en Canal Quickie. Ni que fuéramos se emitirá hasta finales de julio y descansará en agosto, pero la idea es que vuelva en septiembre, por lo que rivalizará con El diario de Jorge.