Con motivo de la Eurocopa, Pipi Estrada se colaba este miércoles en la emisión de Ni que fuéramos shhh. Lo que en un principio iba a ser una intervención deportiva, terminó en un duro ataque hacia el 'clan Campos'. Estrada, que ya trabajó mano a mano con los rostros del ya extinto Sálvame y que, además, tuvo un noviazgo con Terelu Campos, arremetió contra las hijas de María Teresa.

No es la primera vez que Estrada carga contra la madre de Alejandra Rubio. Porque cuando Terelu fichó por Mañaneros en TVE, Pipi aseguró que fue por "tráfico de influencias". Así, acostumbrado a no tener pelos en la lengua, cuando María Patiño le preguntaba por su opinión sobre toda la situación que rodea a las Campos desde que Alejandra Rubio anunciara su embarazo, el analista deportivo apuntaba: "Estoy muy sorprendido. Lo que yo más he escuchado cuando he estado bajo el techo de las Campos era: 'Hijo, lo más importante es la dignidad, es nuestro patrimonio, tenemos que cuidarlo'. Y, de repente, ha pasado el tiempo y digo: ¿Dónde ha quedado la dignidad? Igual piensan que ahora dignidad es la capital de Trinidad y Tobago y yo no me había dado cuenta", soltaba con sorna.

Pipi Estrada y Terelu Campos

Lejos de quedarse callado, añadía que "uno puede ser coherente con su vida, con sus hechos y con sus actuaciones. Es responsable de lo que hace, pero cuando tú vendes algo que no corresponde con lo que haces, entonces estamos ante un hecho: son unas impostoras. Terelu tiene una teoría muy clara: haz lo que yo te digo, pero no lo que yo hago". "Para mí, cuando la reina madre estaba viva, todo era diferente. Cuando enfermó y no está entre nosotros se produce el caos emocional. Aparece Carmen Borrego con sus películas, Terelu con sus películas, Alejandrita con sus películas... y las Campos son Campos TV. No creo que termine bien".