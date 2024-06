Televisión Susanna Griso habla de sus pactos con los paparazzis: "Quería estar tranquila"

La presentadora ha recordado algunos episodios vividos con los compañeros fotógrafos

Susanna Griso da la cara por Begoña Villacís tras compartir su dolor: "Es lógico que ella dé su versión"

Con el verano a la vuelta de la esquina, no somos pocos los que tenemos en la cabeza el run run de la organización de nuestras vacaciones estivales. A los famosos les pasa igual, aunque a algunos les atemoriza la cara B de sus escapadas: la de la presencia de los paparazzi captando las mejores fotos en la playa. Este miércoles, en Espejo Público, han hablado de la difícil tarea de los profesionales e incluso Susanna Griso ha contado algunas anécdotas personales.

Recientemente, la presentadora ha vivido un momento embarazoso: "Me ha pasado la semana pasada, he tenido paparazzis detrás. No iba a hacer nada, [pero] quería estar tranquila y no quería poner a gente en riesgo. Gente que me invitaba a comer y cenar".

La comunicadora catalana también ha recordado un episodio que vivió durante un viaje a Formentera, uno de los destinos favoritos de los famosos y famosas para sus días de asueto: "Una vez, en verano con mis amigas en Formentera, empecé a ver a gente vestida en la playa, como quince, saliendo de las dunas... Yo estaba en el mar y dije 'qué hago, me quedo en el agua o salgo'. Y me dijeron 'sal, te hacemos unas fotos y te dejamos tranquila'. Y lo respetaron".

Hace unas semanas, la estrella de Atresmedia fue protagonista de la portada de Lecturas, en la que aparece en bañador saliendo del agua. Estaba en Ibiza, el lugar que eligió para pasar un fin de semana y donde, además, coincidió con Isabel Díaz Ayuso. Fue durante el estreno del nuevo musical de Nacho Cano, gran amigo de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Griso bromeó en su programa de la foto en bañador. En su espacio, además, colabora el director del mismo semanario, Luis Pliego.