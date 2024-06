Televisión Susanna Griso da la cara por Begoña Villacís tras compartir su dolor: "Es lógico que ella dé su versión"

La presentadora de Antena 3 ha empatizado con la política, que perdió a su hermano la semana pasada a causa de unos disparos

Begoña Villacís y la desgarradora carta de despedida para su hermano Borja: "He dejado flores en la carretera de El Pardo pero no puedo..."

Begoña Villacís (46) vive el peor momento de su vida a raíz de la muerte de su hermano Borja, que falleció el pasado 4 de junio a los 41 años tras recibir varios disparos a plena luz del día en Madrid. Rota de dolor, la exvicealcaldesa de Madrid compartió este lunes un escrito en Instagram en el que abre sus sentimientos como nunca antes y habla de lo mal que se encuentra, tanto ella como su familia, tras la desgracia. Susanna Griso, en su programa, ha opinado al respecto.

También Gonzalo Miró, que ha dicho: "Me parece algo tremendamente íntimo. Entiendo que Borja, ¿se llama Borja?, estaría metido en una serie de escándalos que no le han llevado a buen puerto. Pero en cuanto a la reacción de Begoña, qué le vas a decir a una carta así. Si ella piensa que haciéndolo público va a compensar algo el dolor que está sintiendo, que lo haga...".

Griso, no obstante, ha empatizado con la política de Ciudadanos: "Hay una cosa muy bonita. Reivindica a los padres porque hay quien ha cuestionado a los padres. Porque Borja empezó con los Ultrasur [grupo ultra de aficionados de extrema derecha del Real Madrid] y hay quien dice que qué educación le han dado al chaval". En este sentido, la presentadora ha defendido: "Es que todo el país ha empezado a hablar de su hermano y es lógico que ella dé su versión".

Mariló Montero también ha defendido a Villacís de las críticas recibidas con el siguiente apunte: "¿No saben leer lo que ha dicho Begoña? La familia ha trabajado incansablemente para tratar de reconducir a un hombre que era extremista". Al respecto, Griso ha añadido: "Él estaba intentando salir. Reitero mi cariño a Begoña".

La carta de Villacís

"Cada vez que alguien me preguntaba cómo afrontaba alguna adversidad respondía con tranquilidad que a mí la vida todavía no me había tocado. Hasta el pasado martes, el martes la vida por fin me tocó, me atravesó. Cinco días y sigue siendo igual de irreal", escribió la política en Instagram tan solo una semana después del trágico suceso. "Me duele la cabeza de tanto llorar y apretar los dientes", añadió, además de compartir la fotografía del lugar donde su hermano fue asesinado y que ahora la familia y otros seres queridos han llenado de flores. "A veces hacía de hermano mayor. Y a veces me volvía y otras se me iba, pero siempre sentí su amor incondicional, nunca hubiese permitido que una mañana me tocase pedir a nuestros padres que se sentasen, que tenía algo que decirles el peor día de nuestras vidas", señaló Villacís.

Borja, el pequeño de los hermanos de Begoña, estuvo vinculado al grupo de radicales del Real Madrid Ultras Sur desde su etapa universitaria. Recientemente asistió al funeral de un miembro de la banda. Hace 20 años fue detenido acusado de agredir a un joven de forma brutal. Tanto él como otros arrestados fueron condenados a seis meses de prisión. Y ahora, en 2024, estaba imputado en una causa por narcotráfico y blanqueo de capitales a gran escala en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional (supuestamente por un robo de cocaína en Valencia). Un día después del asesinato en Madrid, la policía detuvo a los tres sospechosos de perpetrar el crimen y se confirmaron las primeras hipótesis: todo apunta a un ajuste de cuentas entre miembros de un peligroso clan de narcotráfico.

"No he querido leer una sola noticia, la gente que me quiere me dice que no lo haga, que no me hará bien. Quizás entendáis ahora por qué siento una aversión tan intensa y visceral por los extremos, viene de lejos", escribió Begoña también en su misiva.