Jessica Chastain recibe su estrella en Hollywood y Al Pacino le dedica un emotivo homenaje

Día de emociones a flor de piel para Jessica Chastain. La actriz de Interstellar ha recibido su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un reconocimiento a su exitosa trayectoria en el cine. El homenaje ha sido aún más especial tras las palabras de Al Pacino. El aclamado actor le ha dedicado unas palabras de admiración y cariño a la intérprete con la que ha rodado su película, Salomé.

Viola Davis, Jessica Chastain y Al Pacino

La actriz, de 48 años, acudió a su cita con la pasarela más famosa del mundo, en Los Ángeles, acompañada de su marido, Gian Luca Passi de Preposulo, con quien lleva casada desde 2007.

Gian Luca Passi de Preposulo y Jessica Chastain

Viola Davis, protagonista de la serie Cómo defender a un asesino, y el actor y productor, Al Pacino, famoso por su papel en El Padrino, han rendido un emotivo homenaje a Chastain, celebrando su merecida estrella.

Al Pacino

"Ella empezó a leer y, pasados apenas 30 segundos, me incliné hacia el productor Robert Fox y le dije: 'Tengo tres palabras: ¿Estoy soñando?'. Y eso fue todo, porque él respondió: 'No, Al, no estamos soñando'. Así fue como encontré a mi Salomé", ha destacado el intérprete de El irlandés, según recoge EFE.

Jessica Chastain

Por su parte, Davis ha subrayado el talento y la influencia de Chastain. "La estrella que está consolidando un legado de esperanza, orientación, de dejar algo en las personas, las únicas palabras que se me ocurren cuando pienso en ti, Jessica, además de amor, ternura, belleza y todas esas cosas y talento es que ya no hay muros, ninguno. Los has derribado a través del arte luminoso de tu trabajo", ha puntualizado.