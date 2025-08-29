Zeus Tous, hijo de Sara Montiel, da el salto a Hollywood y habla de su madre: "Las comparaciones son odiosas"

El trabajo de Zeus Tous para hacerse un hueco en el mundo de la música y triunfar como cantante pese a que la sombra de su madre, la icónica Sara Montiel, es alargada, está dando sus frutos. El joven forma parte de la banda sonora de la película estadounidense Hollywood Hells, protagonizada por Brian Austin Green (Sensación de vivir) y Fernanda Romero. La cinta está producida por la también actriz Bruna Rubio.

Un proyecto que supone su salto a Hollywood y del que el exconcusante de GH VIP ha hablado emocionado ante las cámaras de Europa Press. "Es un proyecto súper bonito y es un orgullo formar parte de una película, y sobre todo cruzar el charco. Si salen más oportunidades fuera pues hay que aprovecharlas", expresa, añadiendo: "Hay que ir donde le llamen a uno, pero deseando que también salgan aquí en España porque es donde yo quiero estar".

En este sentido, añade: "Evidentemente muy ilusionado por saber que el esfuerzo y el trabajo de muchos años está un poco dando [sus frutos]. En este caso con una película", afirma. Y sobre las comparaciones con su madre, "salvando las distancias", dice: "La gente nos compara, pero las comparaciones son odiosas, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Evidentemente es un orgullo que te llamen de Estados Unidos para hacer algo así".

Sus próximos planes pasan por "seguir haciendo proyectos aquí en España y, buscando temas para hacer, y también mi deseo es ir a México otra vez de nuevo, que ahí tuve mucho éxito". Así las cosas, señala: "Y, bueno, lo que la vida me depare, donde me lleve el viento. Soy un alma libre que le gusta embarcarse en muchos proyectos y, evidentemente, espero que me salgan muchas oportunidades", confiesa.

Y aunque su hermana Thais Tous lleva una vida anónima alejada de los focos, está "muy contenta" por él: "Sobre todo por ver que es un esfuerzo que lleva tantos años el dedicarse a la música, que es un mundo un poco agradecido muchas veces, ¿no? Y muy contento porque se materialice en forma de banda sonora".

Por otro lado, hay que recordar que tras la muerte de su madre, Zeus y Thais continuaron su batalla judicial contra su administrador, que dilapidó y se quedó parte de la fortuna de la actriz. Como reconoce resignado, han tirado la toalla pese a que Francisco Fernández Peñalver no les ha devuelto el dinero: "Esto es España, para bien y para mal. El juicio ya pasó, le condenaron a él a dos años de prisión y ya está, y ahí quedó la cosa. Poco más que hablar del tema, tampoco me voy a empozar. Es algo que ha pasado ya hace tiempo. Nosotros pasamos página y tampoco tengo que darle más bombo al tema porque pasó hace muchos años".

Soltero y sin compromiso, ya que como confiesa no ha tenido ninguna relación desde su ruptura con Susana Bianca, a la que conoció en 2023 en GH VIP, el cantante está "buscando el amor": "Me apetece mucho estar en una relación. Evidentemente es verdad que cuando uno se hace mayor es como más complicado encontrar a alguien realmente, pero las puertas de mi corazón están abiertas y me apetece también bastante compartir mi vida con alguien. Y ahí estoy".

Un reality en el que también coincidió con Jessica Bueno, por lo que nos ha interesado su opinión sobre la sorprendente separación de Kiko Rivera e Irene Rosales. "Bueno, la vida, ¿no? Como digo yo, las relaciones se sabe cuándo empiezan, pero nunca cuando se acaban. Evidentemente a Jessica la conozco, me parece muy buena niña, le tengo mucho cariño. A Kiko no le conozco en persona, parece buen chaval, majete, y empatizo mucho con él porque venimos del mismo linaje, ¿no? Y bueno, pues el amor empieza y el amor se acaba. Que lo lleven de la mejor manera posible y que se haya acabado de buena forma, que lo merece", apunta prudente sobre Kiko e Irene.