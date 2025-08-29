Las reveladoras palabras de Fran Rivera tras la separación de su hermano Kiko e Irene Rosales: "Virgencita, que me quede como estoy"

Mientras Kiko Rivera se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la semana tras anunciar su separación de Irene Rosales después de once años de amor (de ellos, nueve de matrimonio) y dos hijas en común, Francisco Rivera disfruta de su verano en familia ajeno al complicado momento que está viviendo su hermano, con el que no tiene ningún tipo de relación desde hace años.

Apurando sus vacaciones en El Recreo, la finca de Ronda que Cayetano y él heredaron de su abuelo Antonio Ordóñez, el torero reapareció este jueves con Lourdes Montes en el primero de los dos conciertos de Camilo en el Festival Occident Starlite de Marbella. Francisco, que se convirtió en padre de su hijo pequeño en abril de este año, se mostró muy animado durante el espectáculo.

Y aunque no se pronunció directamente sobre la separación de Kiko, sí habló del gran momento personal que está viviendo, lanzando un revelador mensaje -no sabemos si dirigido en parte a su hermano aunque no se hablen- sobre cómo afrontar la vida para ser feliz: "Yo voy bien, no necesito plantearme nada nuevo. Como voy. Virgencita, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? La verdad que es que nosotros, los toreros, al final entendemos la vida distinto, entonces eso de retos nuevos... Nosotros entendemos que la vida hay que vivirla cada día y bebértela a tragos largos. La verdad que hay que disfrutar porque morir lo sabe hacer todo el mundo, pero vivir no".

En este sentido, el hermano de Cayetano Rivera añadió: "Así que aplicaos el cuento, a disfrutar todo al máximo hasta que no quede más remedio que volver a casa". Y resumió también su verano: "La verdad que con los niños el verano se disfruta todo de otra manera, ¿no? Así que nada, seguid disfrutando que todavía queda. Parece que se acaba mañana, todavía queda un poquito, vamos a disfrutarlo, hay que pensar en hoy, ya mañana pensaremos en otra cosa".