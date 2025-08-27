El hijo de Isabel Pantoja y la modelo sevillana han puesto fin a una historia de amor que empezó hace ya 11 años, nueve de ellos casados. Padres de dos niñas, Ana y Carlota, han afrontado todo tipo de crisis familiares y personales a lo largo del tiempo y etapas muy dolorosas que habían logrado superar hasta ahora. Su círculo incide en que la decisión es meditada, cordial y sin terceros de por medio, pero callan que la situación entre la ya ex pareja es, ahora mismo, muy tensa.

Desde Tardear han aportado nuevos datos sobre la separación, como es el resultado de una grave crisis que arrastran desde hace meses y que se agravó con los cambios de comportamiento y de humor que Kiko Rivera experimentó antes del verano. Fue entonces cuando Irene Rosales, completamente agotada de tirar de un barco sin vela, le comunicó a su marido su decisión: "La tomó ella, él no creía que fuera firme, pensó que sería como en otras ocasiones, pero ya no hay vuelta atrás".

Afirman también que Kiko e Irene están separados desde principios del verano, pero han mantenido la fachada y la convivencia mientras organizaban esta nueva etapa que comienzan por separado. En las últimas semanas, el DJ se ha sentido "liberado", mientras que la influencer está cada vez más triste, pues considera que esta separación es un fracaso personal después de haberlo intentado todo para conseguir que su matrimonio funcionara. No hay que olvidar que su relación está teñida de infidelidades, adicciones y otros comportamientos que dejan mucho que desear por parte de Kiko: "La noche que Irene enterró a su padre, él no se portó como debe hacerlo un marido", ha dicho Quique Quintana. "Ella se ha sentido siempre muy sola".

Y esto solo acaba de empezar, porque los distintos tertulianos coinciden en que hay mucha información "delicada" que Irene ha guardado a lo largo de los años por amor y respeto al padre de sus hijas pero que ahora, y no precisamente por iniciativa de ella, puede salir a la luz.

"No es fácil, nunca lo es"

De momento, Irene guarda silencio mientras que Kiko ha enviado un comunicado a través de las redes sociales confirmando la noticia: "Quiero dejar claro algo desde el principio: no voy a sacar partido económico de esta situación, ni voy a acudir a televisión para hablar de mi vida privada. Me ha costado mucho llegar a esta paz mental, y por eso hoy escribiré estas palabras... Y después comenzaré a adaptarme a mi nueva vida".

El cantante continuaba: "Después de 11 años de relación y dos hijas en común, mi mujer y yo hemos decidido separar nuestros caminos. No es fácil. Nunca lo es. Tomar la decisión correcta a veces es lo más difícil, pero también lo más necesario. Y en este caso, lo hacemos con respeto, con gratitud y con la certeza de que lo más importante seguirá siendo lo mismo: nuestras niñas".

Y zanjaba: "Hoy cierro un capítulo con gratitud, pero abro otro con esperanza. La vida continúa, y estoy convencido de que lo mejor aún está por llegar. Porque a veces lo que más duele es lo que finalmente nos hace más fuertes".