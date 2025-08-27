Irene Rosales comparte el comunicado de Kiko Rivera pero después lo borra: "Empieza una transformación"

Kiko Rivera ha amanecido este miércoles con la portada en la que se filtraba su separación de Irene Rosales. Y poco después, el hijo de Isabel Pantoja ha dejado un comunicado en su cuenta de Instagram, en el que confirma el fin de su matrimonio (casi nueve años casados) y, al mismo tiempo, asegura que no volverá a las andadas: "Quiero dejar claro algo desde el principio: no voy a sacar partido económico de esta situación, ni voy a acudir a televisión para hablar de mi vida privada. Me ha costado mucho llegar a esta paz mental, y por eso hoy escribiré estas palabras... Y después comenzaré a adaptarme a mi nueva vida".

El DJ ha añadido: "Después de 11 años de relación y dos hijas en común, mi mujer y yo hemos decidido separar nuestros caminos. No es fácil. Nunca lo es. Tomar la decisión correcta a veces es lo más difícil, pero también lo más necesario. Y en este caso, lo hacemos con respeto, con gratitud y con la certeza de que lo más importante seguirá siendo lo mismo: nuestras niñas".

Sobre las pequeñas Ana y Carlota, de 9 y 7 años, ha añadido: "Ellas son la mayor prueba del amor que hubo, y seguirán siendo el motor que nos una de por vida. Seremos padres siempre, y ese lazo no se rompe con una separación. Hablo desde la madurez de aceptar que a veces soltar es la mejor manera de cuidar lo que realmente importa. Lo vivido queda en el corazón, y lo que viene, aunque diferente, puede ser más sano, más real y más honesto".

En cuanto a su nueva etapa, el pequeño del alma de Pantoja ha asegurado: "Hoy cierro un capítulo con gratitud, pero abro otro con esperanza. La vida continúa, y estoy convencido de que lo mejor aún está por llegar. Porque a veces lo que más duele es lo que finalmente nos hace más fuertes".

Y ha sentenciado: "Hoy no empieza un final, empieza una transformación. La vida me ha enseñado que incluso en medio del dolor hay lugar para la gratitud, y que de cada cambio nace una oportunidad. El futuro es incierto, sí, pero también está lleno de posibilidades, y voy a recibirlo con la fuerza de alguien que sabe que lo más valioso ya lo tiene: mis hijos y la paz de haber hecho lo correcto".

La propia Irene Rosales ha compartido el comunicado del padre de sus hijas en sus stories de Instagram, aunque después lo ha borrado. Había puesto el emoticono de un corazón de color rojo. Hace dos semanas, los dos estuvieron con sus hijas en Menorca de vacaciones. Un viaje al que también se sumó Francisquito, el hijo del DJ y Jessica Bueno.

Los motivos de la separación

Semana, la revista que lleva la exclusiva, asegura que la ruptura se ha producido en términos cordiales y que no ha habido terceras personas de por medio. La prioridad de ambos, insisten, son sus hijas. Estos nueve años de matrimonio, eso sí, han estado marcados por los problemas familiares de Kiko, a los que se han sumado también sus infidelidades reconocidas y sus problemas con las adicciones, también reconocidos y que han provocado inestabilidades económicas y muchos asuntos que resolver y debatir en casa. Los problemas de salud también han marcado el matrimonio, como el ictus que el DJ sufrió en 2022 y que llevó a Isabel Pantoja a acercarse al hospital para verle, aunque sin éxito para que se llevara a cabo una reconciliación entre los dos.