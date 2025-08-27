Los motivos que han llevado a Kiko Rivera e Irene Rosales a separarse solo dos semanas después de sus vacaciones en Menorca

Este miércoles hemos amanecido con la noticia de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales tras casi nueve años de matrimonio (el próximo 7 de octubre celebrarían su aniversario de bodas) y las pequeñas Ana y Carlota en común. Una separación que marca especialmente a Kiko, ya que Irene era el pilar en el que se refugiaba durante todos estos años de distanciamientos familiares con su madre, Isabel Pantoja, y con su hermana, Isa Pi. El verano se le ha trastocado al DJ.

Una separación que, además, llega después de que hace tan solo unos meses, el 24 de mayo, celebraran sus once años de relación con emotivos mensajes en Instagram. "Te quiero mi vida", decía Irene a Kiko. Y hace tan solo dos semanas resulta llamativo que nos hacían testigos de sus vacaciones en Menorca, en las que también les acompañó el pequeño Francisquito, fruto de la relación anterior entre Kiko y Jessica Bueno (preparada para participar en la nueva edición de Supervivientes All Stars).

"La isla nos ha regalado paisajes de postal, atardeceres que se quedan grabados y esa calma que solo se siente aquí. Pero lo mejor de todo no ha sido el lugar... Ha sido el tiempo en familia. Ver a mis hijos y mis sobrinos reír, jugar y crear recuerdos juntos no tiene precio", expresó Kiko. Y añadió, como decíamos, hace solo dos semanas: "Al final, los sitios son especiales por las personas con las que los vives, y estos días han sido un regalo que me guardo para siempre".

Los motivos de la separación

Semana, la revista que lleva la exclusiva, asegura que la ruptura se ha producido en términos cordiales y que no ha habido terceras personas de por medio. La prioridad de ambos, insisten, son sus hijas. Estos nueve años de matrimonio, eso sí, han estado marcados por los problemas familiares de Kiko, a los que se han sumado también sus infidelidades reconocidas y sus problemas con las adicciones, también reconocidos y que han provocado inestabilidades económicas y muchos asuntos que resolver y debatir en casa. Los problemas de salud también han marcado el matrimonio, como el ictus que el DJ sufrió en 2022 y que llevó a Isabel Pantoja a acercarse al hospital para verle, aunque sin éxito para que se llevara a cabo una reconciliación entre los dos.