Isa Pantoja, tras su ausencia en la comunión de la hija de Kiko Rivera: "No nos tenemos nada que reprochar"

Kiko Rivera e Irene Rosales celebraron este fin de semana la Primera Comunión de Ana, la mayor de sus dos hijas. Y aunque el matrimonio posó en este especial evento familiar con la mejor de sus sonrisas, lo cierto es que hubo alguna que otra ausencia que no pasó desapercibida.

"Y aunque puede que en este día tan especial hayas notado algunas ausencias… Quiero que sepas algo, mi amor: no importa quién no ha estado hoy. No importa quién no supo entender lo importante que era para ti este momento, quién no apareció o quién eligió no estar", escribió el DJ tan solo unas horas después de la celebración, haciendo referencia a Isabel Pantoja, Isa Pi y Francisco Rivera, los principales ausentes del evento. Junto a ellos sí estuvieron su prima Anabel y amigos como Raquel Bollo, acompañada por su novio, Mariano.

Tras las demoledoras palabras de Kiko, Isa Pantoja ha contestado este lunes a su hermano en La familia de la tele. "Yo sé que él no es que la eche de menos todos los días, él ya ha entendido que no va a estar en ciertos momentos. Pero es justo en estos momentos tan especiales cuando están involucrados los hijos, y lo digo porque a mí me ha pasado también, que es cuando te das cuenta de que hay persona que está viva, que es la abuela, que es un figura importante para los niños en la infancia y no está pudiendo estar porque no lo desea. Es muy duro darse cuenta en estos momentos que hay alguien que no está las personitas que más quieres", ha expresado la mujer de Asraf Beno respecto a la ausencia de la tonadillera.

Sobre su ausencia en la Comunión de la pequeña Ana, la prima de Anabel Pantoja ha asegurado que no tiene una relación muy estrecha con sus hijas y ha subrayado: "Yo creo que a quién él echa de menos no es tanto a mí, sino a mi madre".

Tras las declaraciones de Isa Pi, María Patiño le ha preguntado si, en caso de que Kiko Rivera la hubiera llamado, ella habría acudido. "Sí, habría accedido. Me hubiera gustado, sí, pero es tan sencillo como que hubiera una llamada. Yo es que creo que no le tengo nada que reprochar ni él a mí tampoco. No he estado en momentos importantes como la Comunión, no me han invitado, yo personalmente no sé si hubiera ido yo. Pero él tampoco estuvo en el bautizo de mi hijo cuando teníamos relación (sí estuvo Irene), ni tampoco los niños. Ni ha estado en boda ni en la Comunión de mi hijo el año pasado. Creo que entre nosotros no nos tenemos nada que reprochar. Y en todo caso tengo yo más razones", ha contestado.

Más allá de aclarar su significativa ausencia y la de la intérprete de Marinero de Luces en el evento, Isa Pantoja ha opinado sobre las declaraciones de su hermano asegurando que "ha perdido el control". "Lo he leído porque me lo han pasado y me he asustado. Da lugar a pensar muchas cosas. Espero que esté bien. He visto que está cambiando, haciendo deporte, dejando de fumar.. Ojalá que vaya en ese camino. Es un proceso muy duro. No sé cómo él sigue escribiendo esas cosas y esperando algo. Para mí él no puede esperar nada y lo tiene que tener asumido. Cuando leo estas cosas me pierdo bastante, pero él es muy dado de tener esos momentos en los que se le va el dedo. Normalmente es porque ha habido un acontecimiento en el que dice 'no puedo más'. Me extraña porque no puede esperar nada de nuestra madre", ha concluido.