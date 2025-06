El plan de Isabel Pantoja tras meses sin hablarse con sus hijos: decide poner tierra de por medio

Las diferencias entre Isabel Pantoja y sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pi, parecen que no llegan a buen puerto. La tonadillera ha decidido no acudir a la Primera Comunión de su nieta Ana, la hija de Kiko con Irene Rosales, que se ha celebrado este domingo en Sevilla. Esta ausencia no la ha pasado por alto su hijo, quien le ha dedicado una emotiva carta a su pequeña, cargada de 'pullas' hacia su madre: "Y aunque puede que en este día tan especial hayas notado algunas ausencias… quiero que sepas algo, mi amor: no importa quién no ha estado hoy. No importa quién no supo entender lo importante que era para ti este momento, quién no apareció o quién eligió no estar", escribía el DJ en sus redes sociales. Sin embargo, la cantante de Marinero de luces podría estar pensando en poner tierra de por medio e irse fuera de España para continuar con su vida, alejada de la polémica relación con sus hijos.

Así lo han asegurado desde el programa Fiesta, quienes han desvelado que la tonadillera estaría pensando en dejar Madrid para irse a México. "Aproximadamente hace un año, Isabel Pantoja comenzó a vivir en Madrid porque le venía muy bien para todos los proyectos que tenía por delante. Pero ahora sus prioridades han cambiado y, tras un periodo de transición, ha decidido buscar un lugar donde residir por distintos motivos: uno de ellos profesional y otros personal", adelantaba Marisa Marín este domingo. Es más, la colaboradora ha señalado que su marcha se produciría el próximo mes de julio. El motivo, según han señalado, es que "no se ha terminado de encontrar a gusto" en la vivienda de Madrid.

Y sobre su próximo destino ha descartado que vaya a volver a Cantora. "De Cantora ella ya no quiere saber nada, quedó en una nebulosa. Recordad que con ese promotor se iniciaron una serie de negociaciones. Estaba en venta, pero era una cantidad inviable que nadie ha querido pagar", han explicado en el programa.

Isabel, podría haber puesto el ojo al otro lado del charco. "México es un lugar que, estratégicamente y geográficamente, es un punto muy bueno para que, si finalmente, se termina haciendo esa gira mundial que tiene prevista por Latinoamérica, Estados Unidos y parte de Europa, es un lugar estratégico y luego tiene grandes amistades y conexiones debido a la familia de Juan Gabriel. Hasta donde yo sé, no será ella quien corra con los gastos de esa casa, pero no lo tengo al cien por cien contrastado", ha asegurado la colaboradora en Fiesta.

Sea como sea, lo cierto es que Isabel Pantoja no mantiene una buena relación con sus hijos, y esa distancia podría estar haciéndole mella en su día a día en la capital.