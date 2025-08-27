Gema López suelta las bombas sobre la separación: "La relación de Irene y el representante de Kiko Rivera ha sido uno de los detonantes"

La noticia de la separación de Kiko Rivera, adelantada por Semana, ha sorprendido a unos cuantos este miércoles, aunque a otros no tanto teniendo en cuenta los problemas que arrastra el hijo de Isabel Pantoja y que han mellado en su matrimonio con Irene Rosales. Estos nueve años de matrimonio, eso sí, han estado marcados por los problemas familiares de Kiko, a los que se han sumado también sus infidelidades reconocidas y sus problemas con las adicciones, también reconocidos y que han provocado inestabilidades económicas y muchos asuntos que resolver y debatir en casa.

Los problemas de salud también han marcado el matrimonio, como el ictus que el DJ sufrió en 2022 y que llevó a Isabel Pantoja a acercarse al hospital para verle, aunque sin éxito para que se llevara a cabo una reconciliación entre los dos. En el plató de Espejo Público han comentado la separación: "Ha habido un caldo de cultivo que ahora ha estallado", ha dicho Gema López, añadiendo más información: "Kiko está buscando piso en Sevilla, será él el que abandone la casa".

Como uno de los detonantes de la ruptura, tanto Gema López como Isabel Rábago han apuntado también al representante de Kiko, que habría ocultado algunos comportamientos y aspectos de Kiko a Irene, provocando el enfado de esta. Rábago ha señalado que no le extraña el enfado de Rosales con el representante por ser "el cómplice necesario de los chanchullos de Kiko".

Y ha recordado, además, el historial de Kiko. El cual ha terminado afectando al matrimonio: "Broncas por los malos hábitos, broncas por no ejercer como en una familia tradicional que espera Irene". Broncas también, han señalado, "por un ambiente en el que las niñas tenían que convivir con un padre que no se ajusta a un padre convencional". Además, ha explicado Rábago, "Irene se ha enterado por muchísimas ocasiones de la economía real que no llegaba a casa y por qué". Ha apuntado así a "una falta de dinero" que en ocasiones ha molestado y mucho a Rosales.

Los conflictos familiares de Kiko con su madre y con su hermano, como decíamos, también han afectado: "Irene ha tenido que estar en medio de muchas batallas sabiendo incluso que Kiko no tenía razón", ha sentenciado Gema López.

El próximo 7 de octubre, Kiko e Irene habrían celebrado sus nueve años casados. Once celebraon en mayo de relación y hace tan solo dos semanas estuvieron con las niñas, Ana y Carlota, en Menorca.