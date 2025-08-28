El comunicado de Irene Rosales un día después de destaparse la ruptura con Kiko Rivera: "Es duro"

Las primeras palabras de Kiko Rivera sobre la separación con su mujer llegaron este miércoles, tan solo unas horas después de conocerse la noticia: "Después de 11 años de relación y dos hijas en común, mi mujer y yo hemos decidido separar nuestros caminos. No es fácil. Nunca lo es. Tomar la decisión correcta a veces es lo más difícil, pero también lo más necesario. Y en este caso, lo hacemos con respeto, con gratitud y con la certeza de que lo más importante seguirá siendo lo mismo: nuestras niñas". Un comunicado que la propia Irene compartió pero que después borró, hasta este jueves que ha publicado un nuevo post.

"Buenos días familia. Como ya sabéis, después de 11 años ha llegado el momento de que Kiko y yo tomemos caminos por separado. Ha sido una decisión dura, nada fácil, pero ambos necesitamos seguir nuestras vidas por caminos separados". Y ha insistido: "Hay mucho cariño, hay unión, y sobre todo mucho amor por la familia que hemos formado. Eso seguirá siendo así, porque aunque nuestra relación como pareja haya llegado a su fin, nuestro vínculo familiar siempre estará".

Y ha sentenciado: "Tenemos dos niñas preciosas que se merecen recibir todo el amor, cariño y cuidado de sus padres, y así será siempre". Con un corazón rojo ha terminado el comunicado.

Los supuestos motivos de la separación

Semana, la revista que llevó la exclusiva este miércoles, asegura que la ruptura se ha producido en términos cordiales y que no ha habido terceras personas de por medio. Estos nueve años de matrimonio, eso sí, han estado marcados por los problemas familiares de Kiko, a los que se han sumado también sus infidelidades reconocidas y sus problemas con las adicciones, también reconocidos y que han provocado inestabilidades económicas y muchos asuntos que resolver y debatir en casa. Los problemas de salud también han marcado el matrimonio, como el ictus que el DJ sufrió en 2022 y que llevó a Isabel Pantoja a acercarse al hospital para verle, aunque sin éxito para que se llevara a cabo una reconciliación entre los dos.

"En los últimos dos meses la convivencia era imposible, apenas había tregua", dicen a Informalia desde el entorno de Irene.

El historial de Kiko ya dio mucho de qué hablar este miércoles en las redes sociales y el DJ ha escrito este jueves: "Es verdad que siempre aparece algún comentario negativo, pero al final cada uno refleja lo que lleva dentro. Sé que muchos aún dudan de mí y creen que volveré a ser el Kiko de hace diez años… Pero os aseguro que esa etapa quedó atrás. Ese Kiko ya no existe. No tengo que demostrarle nada a nadie". Y ha dicho también: "Es verdad que siempre aparece algún comentario negativo, pero al final cada uno refleja lo que lleva dentro".