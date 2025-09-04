Isabel Preysler anuncia sus memorias cuatro meses después de la muerte de Mario Vargas Llosa

Si este miércoles la que daba la sorpresa era Mar Flores, la que ahora se ha sumado a la moda de las memorias ha sido Isabel Preysler, que este verano ha estado de vacaciones entre rincones como las Maldivas o su querida Marbella. La reina de corazones ha anunciado que el próximo 22 de octubre podremos adquirir su libro, Mi verdadera historia, con el que pretende "romper de una vez por todas con los falsos mitos que desde hace años circulan sobre ella".

"Es una persona que no le gusta hablar pero cuando lo hace, lo documenta", ha dicho Pilar Vidal en Espejo Público. Parece que sí, porque de las páginas de Hola, la madre de Tamara Falcó ahora va a pasar a contar su historia en un libro bajo la editorial de Espasa. "Isabel nos descubre no solo su mundo, también una época sorprendente de España de la que fue protagonista muchas veces de forma involuntaria", avanzan desde la editorial.

La madre de Enrique Iglesias, por tanto, también plasma en estas páginas las grandes historias de amor que ha protagononizado. "Desde su infancia en Filipinas hasta los grandes amores que marcaron su destino", adelantan. Suponemos que desde sus tres maridos: nuestro cantante más internacional Julio Iglesias, el marqués de Griñón Carlos Falcó y el que fuera ministro de Economía Miguel Boyer; al intelectual Mario Vargas Llosa, fallecido el 13 de abril de este año a los 89 años. Las líneas rojas las marca ella y lo que se queda dentro, o fuera, también.

Historias de amor que han marcado su vida y también las de la crónica social en las últimas décadas, convirtiéndose en uno de los personajes con más aristas del panorama patrio y con más misterios sobre su figura pese a las veces que ha expuesto su vida, que no son pocas, en esas entrevistas edulcoradas en Hola, y también en otros movimientos más atrevidos como el documental que protagonizó en Disney+, mostrando su Navidad de 2023, que también se quedó algo corto pese a las expectativas. Sus memorias, ahora, llegan tras la muerte del Nobel de Literatura, con el que anunció su ruptura tras ocho años de amor en una portada muy recordada que llegó el Día de los Santos Inocentes de 2022. Fue poca broma pese al día elegido para anunciarlo, porque el terremoto mediático que se desató después, con la salida del escritor de Villameona, dio para largo.