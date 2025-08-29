Patricia Llosa coincide en Marbella con Isabel Preysler: la casualidad que ninunga de las dos deseaba

La vida de Patricia Llosa volvió a dar un vuelco en la mañana del 28 de diciembre de 2022, cuando ese Día de los Santos Inocentes se encontró con la portada de Hola en la que Isabel Presyler anunciaba su ruptura con Mario Vargas Llosa tras ocho años juntos. No era una broma, como muchos pensamos en un primer momento tras ver aquellos titulares de la reina de corazones.

Y tras la salida del escritor de Villa Meona, Mario y Patricia fueron retomando su relación para alegría de sus tres hijos. Álvaro, Gonzalo y Morgana desearon la reconciliación de sus padres a pesar de la traición que tambaleó a la familia. Fue en 2015 cuando el intelectual dejó a Patricia, que además de su esposa era su prima, por la madre de Tamara Falcó. Ocurrió también nada más celebrar sus cincuenta años de casados.

Pero ya reconciliados y con su vida instalada en Perú, no en España, el otro gran golpe que se llevó Patricia fue cuando el autor de La ciudad y los perros murió el pasado 13 de abril, dejando un profundo dolor en la familia, amigos como el rey Juan Carlos y todo seguidor de su obra. Sin embargo, Patricia fue de forma paulatina retomando su rutina y refugiándose en el cariño de sus hijos para sobrellevar la pérdida.

Y precisamente con uno de ellos la hemos visto ahora en Marbella, pasando unos días de agosto. Al lado de su hijo Álvaro, que se ha convertido en un tipo de portavoz de la familia a través de las redes sociales, ha recorrido las calles de la ciudad malagueña. Las fotos se tomaron, adelantó El Debate, en las inmediaciones de la famosa Clinica Buchinger, especializada en ayuno terapéutico y medicina integrativa.

Sí, la misma que Isabel Preysler ha visitado con su hija Tamara en más de una ocasión y en la que el propio Mario también estuvo durante su noviazgo con Tamara. Las fotos se tomaron el pasado día 17. Y pocos días antes, a la que también vimos por Ibiza es a la propia Isabel. En la churrería Marbella 2, la que visita siempre que se escapa a la Costa del Sol. No sabemos si hizo ayuno porque merendó con sus amigas Ana Cristina Nassi y Amalia Amusátegui. Lo cierto es que volvió con ganas de las Maldivas, donde estuvo de vacaciones con la marquesa de Griñón y el marqués consorte, Íñigo Onieva.