Isabel Preysler ya protagoniza exclusivas familiares tras la muerte de Mario Vargas Llosa: ni una palabra del Nobel

Isabel Preyser se encerró en su casa de Puerta de Hierro tras la muerte de Mario Vargas Llosa, como Informalia publicó en exclusiva, y no se dejó ver durante semanas en público, quizá evitando las preguntas sobre el Nobel, con quien compartió ocho años de vida que comenzaron bien pero estallaron por los aires a finales de 2022, con aquella memorable portada de la reina de corazones un 28 de diciembre en Hola hablando de su ruptura y de los supuestos celos infundados del escritor, que falleció a los 89 años a causa de una enfermedad que arrastró en los últimos años y que la familia decidió no hacer pública. Ahora, en la portada de la misma cabecera, Isabel reaparece tras la muerte del literato pero para hacernos testigos de la celebración de un evento familiar.

Se trata del bautizo del hijo de Álvaro Castillejo, el primo favorito de Tamara Falcó y uno de los sobrinos más apreciados por Isabel. El bautizado se llama Nicolás, y llegó al mundo en diciembre del año pasado haciendo feliz a su padre y a su madre, Cristina Fernández Torres. El bautismo tuvo lugar el pasado viernes, 30 de mayo, en la parroquia de Santa Gema, en el barrio madrileño de Chamartín, cerca de la casa de los padres, que invitaron a unas 40 personas a este día tan especial. Ni Isabel ni Tamara fueron madrinas (los padres optaron por unos buenos amigos), aunque la primera ocupó un lugar muy especial en la iglesia junto a los suegros de su sobrino, destaca el semanario.

De los pocos familiares que acudieron por parte de Álvaro fueron Isabel y Tamara (acompañada por Íñigo Onieva), ya que a sus seres queridos, como a sus padres, los tiene repartidos en Filipinas, y también en Estados Unidos, donde por ejemplo viven Chábeli y Enrique Iglesias. Ana Boyer también se ausentó. Ella vive en Doha con Fernando Verdasco y sus tres pequeños, que afrontan la recta final del curso escolar. La celebración posterior, una merienda, tuvo lugar en la terraza del Club Financiero Génova, por la zona de Colón.

Como decíamos, se trata de la primera exclusiva que Isabel Preysler concede tras la muerte de Mario Vargas Llosa. Aunque no es la primera celebración a la que acude, ya que a mediados de mayo ya voló a Washington para acudir a la graduación de su nieto mayor, hijo de Chábeli con Christian Altaba, su marido. No hubo entonces exclusiva, aunque Tamara, por su parte, sí compartió algunas estampas del evento en sus redes sociales. Isabel, en esta ocasión, no ha pronunciado ningunas palabras para Hola, ni sobre la muerte del autor de La ciudad y los perros (que murió acompañado por Patricia, la madre de sus hijos a quien dejó por Preysler y con quien se reconcilió tras la ruptura con Isabel), ni tan siquiera de la celebración familiar, para la que Tamara sí tuvo unas palabras: "Todo ha sido muy mono", fue de lo poco que dijo la marquesa.