Tamara Falcó junta a Isabel Preysler e Íñigo Onieva en las Maldivas: "Dos de mis personas favoritas"

Tamara Falcó, Isabel Preysler e Íñigo Onieva han convertido las Maldivas en el escenario de sus vacaciones familiares este verano. La marquesa de Griñón ha desconectado (de su ajetreada agenda) junto a dos de sus grandes apoyos: su madre y su marido, compartiendo con sus seguidores algunos de los momentos vividos en este paraíso tropical.

Madre e hija aparecen en una instantánea relajadas, a bordo de una lancha, con looks informales, aunque ideales para la ocasión. Camisa oversize de rayas, gorra con mensaje divertido y rostro radiante para la marquesa de Griñón; camiseta blanca minimalista, pantalones claros y gafas XL para la reina de corazones.

Íñigo Onieva se cuela también en el carrasuel de imágenes que su esposa ha dejado en Instagram. Pero él aparece en forma de detalle, pues en el alojamiento (que Tamara ha promocionado en sus redes) han tenido un detalle con ellos en forma de pastas y otros manjares. Han viajado madre, hija y yerno, gritando una vez más a los cuatro vientos que la relación entre Isabel e Íñigo, aparentemente, es genial. O sea, espléndida.

"Después de un viaje largo... Qué gusto volver al paraíso. Rodeada de aguas turquesa, olor a coco… Y dos de mis personas favoritas", ha escrito Tamara este jueves junto a la colección de imágenes. "Probando el producto de arrecife de Maldivas", ha escrito la hermana de Ana Boyer también en stories, mientras visitaban un mercado de la zona.

Un suma y sigue de viajes

También contamos, hace un par de semanas, que la hija de Carlos Falcó y su marido empresario celebraron su segundo aniversario de bodas (quién lo iba a decir) con una escapada a la Provenza francesa, un viaje de ensueño del que dejaron constancia abriendo de nuevo su álbum de fotos. Se trata de uno de los tantos destinos que han visitado desde que comenzaron su noviazgo allá por 2020. Mucho ha llovido desde entonces. Para bien y para mal. Fue en junio de este año, hace un par de meses, cuando la propia Tamara confirmó que han paralizado su proyecto de ser padres: "Me estaba afectando". Ella tiene 43, él 36.