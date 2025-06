Tamara Falcó confirma que ha paralizado su proceso de embarazo y explica los motivos: "Me estaba afectando"

Tamara Falcó (43) ha paralizado el tratamiento natural al que se estaba sometiendo para quedarse embarazada. La propia marquesa de Griñón lo ha confirmado en su última entrevista, explicando que, debido a los compromisos profesionales que tanto ella como su marido, Íñigo Onieva (36), deben atender, era necesario darse un respiro. Desde que el pasado mes de abril trascendiera que el matrimonio había decidido parar el tratamiento, la hija de Isabel Preysler no se había pronunciado al respecto.

Falcó ha contado que, por recomendación médica, debía dejar de buscar, al menos temporalmente, convertirse en madre. "Me encuentro saturada", ha afirmado a InStyle. Teniendo en cuenta que deseaba quedarse embarazada tras su boda con Onieva, en julio de 2022, estos últimos meses no han sido fáciles para ella. "Me estaba afectado. Íñigo lo lleva mucho mejor, mientras para mí era como una espada de Damocles", cuenta.

Como siempre, la colaboradora de El Hormiguero encara esta situación apoyándose en la fe. Sabe que no todo está en su mano. "Si Dios quiere, siempre está la forma natural, pero no es algo que vaya a definir mi felicidad como persona. Soy muy niñera, pero puedo sentirme realizada en la vida sin ser madre", señala en su conversación.

La fe está por delante

Estas declaraciones llegan dos meses después de que Leticia Requejo contara que, dado que el estilo de vida de la aristócrata no era compatible con el tratamiento, debía esperar para formar una familia. Tamara ya comentó que acudía a la Clínica Fertilitas, un centro donde trabajan en base a la Naprotecnología, una nueva ciencia reproductiva que se basa en el diagnóstico y tratamiento de las causas de infertilidad, tanto del hombre como de la mujer, mediante el estudio y el seguimiento del ciclo de la fertilidad del matrimonio. Los especialistas ayudan a las pacientes a descubrir cómo quedar embarazadas, monitorizando la salud reproductiva y ginecológica de la mujer, con diferentes tratamientos médicos y quirúrgicos que ayudan al sistema procreativo. Para ello, utilizan el método Creighton, que monitoriza, analiza, detecta y diagnostica con precisión las alteraciones que se producen en el ciclo de la ovulación para poder tratarlas eficazmente. Sus pacientes eligen este enfoque debido a sus creencias éticas o religiosas, ya que no involucra la manipulación de embriones y tampoco es invasivo, como la inseminación artificial o la fecundación in vitro.

En noviembre, Tamara anunció que cambiaba la clínica de Madrid por otra de Barcelona: "Hay una médico que estoy viendo en Barcelona que está tratando todo desde el interior. Estoy con ella y con Xavi Verdaguer, que me han hablado de varias opciones dentro de mis valores morales".

Lo cierto es que Tamara e Iñigo no paran, sobre todo él. El empresario, a sus 35 años, está centrado en su nuevo negocio (en el que pasa muchas horas, especialmente de noche) y en el deporte (participó esta primavera en el Ironman de México), lo cual le impide dedicar a su mujer todo el tiempo que a ella le gustaría. En este tiempo también se ha hablado que estarían atravesando una crisis matrimonial.