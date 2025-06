El besazo de Tamara Falcó para celebrar el 36 cumpleaños de Íñigo Onieva: "Te quiero infinito"

No hay más ciego que el que no quiere ver. Y si no, que se lo digan a Tamara Falcó e Íñigo Onieva, que han vuelto a dar una auténtica lección de amor sin filtros. Si hace solo unos días les veíamos compartiendo una estampa familiar de lo más idílica —de la que Íñigo presumió con orgullo—, este sábado la hija de Isabel Preysler ha subido aún más el listón del romanticismo. Con motivo del 36 cumpleaños de su marido, la marquesa de Griñón ha abierto su álbum más personal para dedicarle un cariñoso mensaje, acompañado, por supuesto, de un besazo que habla por sí solo.

"Feliz 36, Love. Gracias por tu corazón, tu fuerza y por hacerme reír, incluso en los días más raros", comenzaba escribiendo en sus redes.

Y, como broche a su romántica felicitación, Tamara ha dejado una auténtica declaración de intenciones: "La vida contigo es un regalo que celebro cada día. Te quiero infinito", ha escrito, dejando claro —una vez más— que sigue tan enamorada de su marido como el primer día.

Tamara e Íñigo se dieron el 'sí, quiero' el 8 de julio de 2023 en una exclusiva ceremonia en el Palacio de El Rincón, en Madrid. Desde entonces, los rumores de crisis han intentado empañar la relación de la hermana de Ana Boyer y su marido, pero nada más lejos de la realidad. En abril, ambos decidieron pausar temporalmente el tratamiento de fertilidad con el que soñaban ampliar su familia, alegando el frenético ritmo de vida que llevan. Sin embargo, todo apunta a que esa etapa podría estar llegando a su fin, o al menos, a un respiro, ahora que ambos parecen más centrados y unidos que nunca. No sería de extrañar que pronto retomaran juntos ese deseo de convertirse en padres. Solo el tiempo lo dirá, pero amor, a la vista está, no les falta.