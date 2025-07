Tamara Falcó e Iñigo Onieva, en la Provenza francesa por su aniversario de boda: vestido camisero y lujos con olor a lavanda

Tamara Falcó (43) e Íñigo Onieva (36) han celebrado su segundo aniversario de bodas con una escapada a la Provenza francesa, un viaje de ensueño del que han dejado constancia abriendo su álbum de fotos a sus seguidores en Instagram. La hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó ha compartido a través de dos publicaciones sus imágenes favoritas de estos días, marcadas por el ambiente bucólico de la región.

"Día 1. Llegada a la Provenza. Just what we needed. Tal cual lo que hacía falta. Anniversary mode on". Con estas palabras compartió este domingo la marquesa de Griñón los primeros retratos de esta escapada tan especial, ya que se debe a sus dos años de matrimonio con Onieva, con el que se dio el 'sí, quiero' el 8 de julio de 2023 en El Rincón, el palacio que la aristócrata heredó de su padre.

En las instantáneas, Tamara luce un vestido camisero con lazada a la cintura de su colección TFP by Tamara Falcó para Pedro del Hierro. Se trata de una pieza de color lila, ideal para la ocasión, ya que combina con los campos de lavanda que adornan este romántico paraíso francés. No obstante, la hermana de Ana Boyer ha sumado a sus retratos algunas imágenes del entorno, como algunos rincones de los pueblos de la campiña y de los hoteles de lujo como el Airelles en Gordes, un enclave perfecto que asegura tranquilidad y una gastronomía exquisita. El matrimonio también disfrutó del arte contemporáneo en la Fundación Vasarely (Aix en Provence).

Este viaje llega dos semanas después de la felicitación de la marquesa a su marido. "Hoy cumplimos dos años desde que el Señor bendijo nuestra relación con el sacramento del matrimonio", expresó junto a una imagen en blanco y negro. "Dos años de camino juntos, con sus luces y sus sombras, con momentos de alegría y también de lucha, pero siempre buscando crecer, aprender y amar mejor. Gracias, mi amor. Te quiero muchísimo y ojalá lleguemos al cielo de la mano juntitos", añadió.

Una vez más, la colaboradora de El Hormiguero y ganadora de MasterChef Celebrity ha demostrado que su matrimonio con el empresario sigue en pie, por el momento, a prueba de balas. Los rumores de crisis les persiguen desde su noviazgo, cuando Onieva fue infiel tras anunciar que pasarían por el altar. Por aquel entonces la marquesa rompió su relación, pero volvieron dos meses después, en la Navidad de 2022. Recientemente, también han sido señalados por supuestos altibajos. Rumores que llegan después de que la socialité interrumpiera su tratamiento para quedarse embarazada.