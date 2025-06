Tamara Falcó tilda a Sánchez de 'mafioso' y apoya la propuesta de Trump en la OTAN: "Tenemos que defendernos"

La hija de Isabel Preysler ha participado este jueves en una nueva tertulia de El Hormiguero y, sin que sirva de precedente, se ha mojado al hablar de los últimos escándalos que empapan al PSOE de Pedro Sánchez. La hija de Carlos Falcó ha asegurado que es un partido de "mafiosos" y ha defendido que ya no quedan políticos como Felipe González o Miguel Boyer, que fue su padrastro: "Los de ahora utilizan el nombre de un partido para sus propios fines. Es totalmente distinto de lo que hacía Felipe González o tío Miguel. Ellos eran tecnócratas, luchaban por su país y lo que están es intentando dejarnos sin dinero ahora".

La marquesa de Griñón se mostraba indignada: "Hemos visto a un PSOE, que me da pena llamarlo PSOE, porque no es el PSOE, que era un partido admirable... Y tanto si eres del PP como si eres del PSOE se respetaban una serie de normas, y ahora mismo lo que vemos con el partido de Sánchez es una mafia, una mafia donde hay un montón de gente imputada, donde no se respetan las reglas del juego y ni siquiera las reglas de lo que es moral".

Tamara también ha repasado el paso de Pedro Sánchez en la Cumbre de la OTAN, donde quedó apartado del resto de líderes en una imagen que dio la vuelta al mundo, y ha apoyado la subida del presupuesto militar en un 5% que exigió Donald Trump y a la que se negó el presidente español: "Es que si has firmado un papel que dice que vas a pagar el cinco, tienes que pagar el cinco... De todas maneras el incremento en defensa no está mal considerando. Nos tenemos que defender".