Manu Tenorio, tras superar su depresión, se prepara para su salto a Telecinco: "He tenido que ignorar a gente absurda"

Manu Tenorio afronta el inicio de septiembre con un nuevo e ilusionante proyecto. Un proyecto que llega tras su polémica con los inquiokupas de Sanlúcar de Barrameda y también tras los rumores de crisis con su mujer, Silvia Casas, con quien lleva 17 años casado y tiene a su único hijo, Pedro. El cantante, que este verano estuvo de vacaciones en Palma con su familia, es uno de los nuevos concursantes de Bailando con las estrellas (Telecinco), en el que también participarán esta temporada Bárbara Rey, Pepe Navarro o Anabel Pantoja, entre otros. El programa arranca el próximo sábado 13 de septiembre.

Respecto a este nuevo trabajo, el ex triunfito ha dicho en el FesTVal de Vitoria: "Sobre todo lo que voy a hacer es luchar contra ese pequeño enemigo saboteador, que muchas veces tenemos dentro, que nos dice qué es lo que podemos y lo que no podemos hacer".

En cuanto al tema de ponerse sobre la pista, ha asegurado: "Siempre me ha bloqueado mucho el tema del baile, desde hace años, desde Operación Triunfo. Siempre he dado por hecho de que yo no sabía bailar y siempre ese sentimiento me ha autosaboteado mucho porque muchas veces el peor enemigo lo llevamos dentro. Y ahora he querido plantarle cara con esta oportunidad".

Silvia Casas y Manu Tenorio

En cuanto a los últimos meses que ha vivido, marcados por las polémicas mencionadas, ha expresado: "Ha sido un año un poquito raro a nivel personal y creo que yo me merecía ser feliz, me merecía disfrutar. También creo que mi familia se merece también ver la mejor versión de mí mismo. La mejor versión de Manu Tenorio. Yo voy a luchar por encontrarla en Bailando con las Estrellas".

Y ha hecho balance de esta etapa que ya deja atrás: "Sobre todo a nivel personal ha sido muy complicado. Yo he atravesado, incluso a nivel de salud mental, una depresión muy fea. Sí, he estado con una depresión muy fea. No estaba en mi mejor momento, ha durado más de la cuenta". Sobre esto, ha confesado también: "Precisamente ese ha sido uno de los detonantes para que yo diera el paso para participar en este programa".

Sobre los nuevos retos que ahora afronta, ha asegurado: "Quiero transmitir luz y color, buen rollo, esfuerzo, trabajo y diversión que es mi trabajo". Y en cuanto a la depresión, ha dicho también: "Cuesta mucho verbalizarlo. Sientes que quieres escapar, que quieres huir, que no sales de ese agujero. Tú no puedes pretender ni esconderlo ni asumir que esto es normal".

Por tanto, ha lanzado un mensaje: "Es importante verbalizarlo. Tenemos que tener muy presente que somos mucho más frágiles de lo que nos creemos. Y la fragilidad no es mala, es muy bonita".

En su caso, su mujer y su hijo han sido "elementos básicos" para "atravesar ese tunel", ya que a pesar de lo que se ha especulado en los últimos meses, sostiene que nada hay de cierto en su crisis con Silvia Casas: "Me han separado unas cuantas veces este año, pero parte del tratamiento pasaba por ignorar a gente absurda y comentarios sin sentido. He tenido paparazzi todo el verano detrás de mí, pero curiosamente, pues mira, me han visto siempre con la misma".

Eso sí, ha reconocido: "Evidentemente, las parejas pues atravesamos épocas. Y ahí, precisamente, es donde se demuestra la verdad de las cosas".

Y por último, ha hablado de otros derroteros, como la canción que ha lanzado Sergio Ramos llamada Cibeles, dedicada a su salida del Real Madrid en 2021: "Bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera, yo no he escuchado la canción francamente, pero bueno, me consta que a Sergio Ramos de toda la vida siempre le ha gustado muchísimo la música. Y aparte, que todo el mundo tiene derecho a hacer lo que le dé la gana", ha sentenciado.