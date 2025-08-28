Aitana y Plex, rebozados en la arena de una playa de Indonesia: el vídeo que se hace viral

Tras el joven catalán Vicente, Cepeda, Miguel Bernardeau y Sebastián Yatra, el hombre que logró abrir de nuevo el corazón de Aitana (26) fue Plex (23), desconocido para una gran parte de la población pero muy conocido entre las nuevas generaciones debido a su éxito como creador de contenido. Y precisamente en su papel de influencer, ha sido el propio Plex quien ha compartido en TikTok el primer vídeo con su chica.

Es el primer verano que pasan juntos y, tras el cierre de la última gira de la artista, Metamorfosis, eligieron como destino Bali. Desde allí ambos han compartido estampas en sus redes sociales, aunque en estas imagenes no salían juntos sino por separado.

Pero esta vez, como decíamos, ha sido el youtuber el que ha utilizado su cuenta de TikTok para compartir con sus seguidores un divertido vídeo en el que protagoniza con su chica uno de los retos virales: Aitana sale corriendo y Plex le da unos minutos antes de salir tras ella para ver si logra alcanzarla, un propósito que sí que consigue. Cuando se juntan, los dos se rebozan en la arena mostrando esa pasión de enamorados que se siente en los comienzos de una relación.

Entre los comentarios que se leen en X, algunos en los que los seguidores de ambos celebran su amor: "Deberían de tener un bebé, que dos seres más preciosos", "Se ven lindos juntos" o "Podéis seguir diciendo que Aitana y Plex no pegan y estar deseando que lo dejen, pero eso no cambiará el hecho de que a ella nunca se la había visto tan feliz y, sobre todo, cómoda en una relación. Y bueno, a él no hay más que verle que está hasta las trancas".

Antes de este viaje, en el que han estado acompañados por amigos con los que se han portado muy bien (costeándoles ciertos gastos), A Plex lo vimos muy orgulloso en los conciertos de la joven catalana, a los que también acudió acompañado por sus amigos. Un fin de gira que tuvo lugar en el Metropolino, no en el Bernabéu como la joven de 26 años había soñado, y que le llevó a anunciar inmediatamente sus nuevos conciertos, enmarcados en Cuarto Azul World Tour 2026. Antes de sus dos citas en el estadio del Atlético de Madrid, también llenó el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona.