El espectacular posado de Aitana en bikini desde sus vacaciones en Indonesia con Plex

Aitana (26) está viviendo uno de los veranos más especiales de su vida, el primero tras cerrar en dos grandes estadios su gira Metamorfosis Season. Fue en el Olímpic Lluís Companys de Barcelona y en el Metropolitano de Madrid, en el cual hizo doblete tras no poder actuar en el Bernabéu, donde a finales de julio cerró la gira de conciertos en los que dio una gran transformación a su carrera. En el estadio del Atleti anunció también su próxima gira, el tour internacional de Cuarto azul.

Dando un respiro a su agenda y recargando pilas este verano, la ex triunfita eligió Indonesia como destino de vacacaciones. Las primeras que pasa con Plex (23), su nuevo novio, desconocido para una gran parte de la población pero muy conocido entre las nuevas generaciones debido a su éxito como creador de contenido.

Tras el joven catalán Vicente, Cepeda, Miguel Bernardeau y Sebastián Yatra, el hombre que logró abrir de nuevo el corazón de la cantante fue Plex, con quien le hemos visto en varias fotografías que seguidores de ambos han publicado en redes durante sus días de asueto, como la mostrada arriba cuando hacían escala en Dubái. Días en los que no están solos, sino también acompañados por buenos amigos.

A redes no han subido fotos de los dos juntos pero Aitana sí ha sorprendido este martes, 19 de agosto, con un posado en bañador. Posa desde el parque nacional de Komodo con un bikini de color blanco y las espectaculares vistas detrás. La intérprete de Formentera o Mariposas ha compartido un carrusel de imágenes de este posado fotográfico, en el que demuestra que se lo está pasando a las mil maravillas.