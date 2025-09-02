Anabel Pantoja ya tiene fecha para volver a Telecinco: así será su reaparición en 'Bailando con las estrellas'

No solo Lydia Lozano vuelve a Telecinco. También lo hace Anabel Pantoja, que regresa a Mediaset como concursante de Bailando con las estrellas, el talent show que estrena su segunda edición en la cadena privada el próximo sábado 13 de septiembre. Su participación en el programa era algo que se daba por hecho, pero se ha hecho oficial durante el FesTVal de Vitoria.

"Apostamos por el talento, el espectáculo y el entretenimiento, por eso volvemos a confiar en Bailando con las estrellas como buque insignia", ha dicho Jaime Guerra, director de Producción de Mediaset, durante la presentación del programa, un evento al que han asistido todos los concursantes menos la sobrina de Isabel Pantoja.

Para Anabel, Bailando con las estrellas supone su vuelta a Mediaset, y a la televisión en general, después de superar un año difícil que comenzó con el ingreso hospitalario de su hija. Anabel también sufrió un accidente recientemente del cual ya está recuperada.

Pepe Navarro, un fichaje adelantado por Informalia, y Bárbara Rey son los principales nombres del casting del nuevo Bailando con las estrellas, junto a la ya mencionada Anabel Pantoja. "Llevaba años haciendo cosas que no eran las que yo deseaba, como actriz o presentadora que he sido. Por eso, para mí es un honor formar parte de este equipo", ha indicado Rey. Blanca Romero, Manu Tenorio, Jorge González, Nerea Rodríguez, Matías Roure, Sara Escudero, Iago García, Nona Sobo, Aless Gibaja y Tania Medina (La isla de las tentaciones) completan el casting.

Inmaculada Casal, mujer de María del Monte, y Pelayo Díaz se unen al programa como miembros del jurado. Blanca Lee, Julia Gómez y Gorka Márquez completan el grupo de profesionales que valorarán a los participantes de este concurso que volverán a presentar Jesús Vázquez y Valeria Mazza.