Memes y cachondeo en redes por la canción 'Cibeles' lanzada por Sergio Ramos: "No tenemos ya bastante"

Sergio Ramos lanzó este domingo a las 19:00 horas Cibeles en plataformas musicales. Una canción dedicada al Real Madrid: "Espero que disfrutéis del tema tanto como yo", adelantó en X. El tema, edulcorado con mucho autototune y un videoclip en el que Ramos presume de bíceps, contiene versos como este: "Te olvidaste de mí, me dejaste de lao. Sin poder decidir, eso es lo que más me duele. Y aunque todo fue así, volvería encantao. Una vez y hasta mil, tú lo sabe' Cibeles. ¡Uh-oh, oh-oh! Y tu lo sabe' Cibeles. ¡Uh-oh! Y tu lo sabe' Cibeles...". Ramos salió del club merengue en 2021 y después pasó por el PSG y el Sevilla, el otro club de su vida.

"Hay cosas que no te di, que todavía me duele. Yo nunca quise irme, tú me pediste que vuele. ¡Oh-woah, oh-oh! Tú me pediste que vuele. ¡Uh-oh! Tú me pediste... Yo mataba por ti, te amé y te defendí Pero no estaba en mí, tú me pediste que vuele", dice también la letra del tema. Después de que el defensa, que actualmente pilota en el Club de Fútbol Monterrey de la Primera División de México, lanzara la canción, Pilar Rubio reaccionó en sus redes sociales: "Enhorabuena cariño", expresó orgullosa.

Memes en redes

La canción, de dos minutos y cuarenta y cinco segundos de duración, ha generado una oleada de comentarios en redes. En X hay mensajes y memes para todos los gustos. "¿Ha pedido ya alguien la dimisión de Sánchez por lo de Sergio Ramos?", "No tenemos ya bastante en el mundo como para que se ponga Sergio Ramos a cantar" o "Si has tenido un día de mierda, imaginate el de Pilar Rubio, animando a Sergio Ramos y diciéndole que es un temazo".

Alexa, pon la canción de Sergio Ramos. pic.twitter.com/IdCZXhFH4D — Nadim (@NadimRevuelta) August 30, 2025

La pandemia, el volcán, la Filomena, el apagón y la canción de Sergio Ramos. Me estoy pasando con las plagas. — Dios (@diostuitero) August 31, 2025

¿Ha pedido ya alguien la dimisión de Sánchez por lo de Sergio Ramos? — Mercedes Iglesias (@mercheiglesiasc) August 31, 2025

No tenemos ya bastante en el mundo como para que se ponga Sergio Ramos a cantar. — Ana (@vianabanjo) August 31, 2025

Si has tenido un día de mierda, imaginate el de Pilar Rubio, animando a Sergio Ramos y diciéndole que es un temazo, que lo va a petar y que tiene mogollón de talento y que puede conseguir todo lo que se proponga y que su limite son sus sueños. — JuanitaBanana (@Alissonofabitch) August 31, 2025

El de Camas, que es un gran melómano y apasionado de géneros como el flamenco y los ritmos latinos, ha lanzado este tema que comienza como una balada y progresa en ritmos urbanos y también flamencos. Fusionando al estilo C. Tangana pero de marca blanca. En redes también hablan de que se ha marcado una Session 53 de Shakira pero contra Florentino Fernández, el presidente merengue.

Florentino después de escuchar la canción de Sergio Ramos:



"FLORENTINO PÉREZ || BZRP Music Sessions #93" pic.twitter.com/2tvnw6qEkB — A?????o (@AlberrtoRM2) August 31, 2025

Ojalá aparezca una grabación de Florentino comentando la canción de Sergio Ramos. — SuperFalete ? (@SuperFalete) August 31, 2025

Sergio Ramos dedicándole una canción a Florentino por no renovarle…que alguien invite a floren a un sol y sombra y haga la segunda parte de los audios. — BRIOCHE (@BrioEnfurecida) August 31, 2025