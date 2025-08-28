Gerard Piqué y Clara Chía reaparecen en medio de rumores de compromiso con este plan tras sus vacaciones en Estados Unidos

Gerard Piqué y Clara Chía están de nuevo en Barcelona tras haber disfrutado de un nuevo verano juntos. Coincidiendo con su tercer aniversario de relación, han pasado sus vacaciones en Estados Unidos e, incumpliendo su 'norma no escrita' de mantener su historia de amor lejos de los focos, el exfutbolista compartía incluso unas románticas imágenes besando a su chica durante su viaje por Arizona.

De ahí ponían rumbo a Los Ángeles, desatando los rumores acerca de un posible compromiso después de que la joven catalana fuese vista a la salida de un restaurante en Beverly Hills luciendo un impresionante anillo con un diamante en uno de sus dedos.

Y aunque por el momento no han confirmado ni desmentido sus planes de formalizar su relación dándose el "sí quiero", lo cierto es que aparentemente están atravesando un gran momento. Este miércoles reaparecieron en el concierto del dúo catalán Figa Flawas en el Festival Occident Summerfest, celebrado en Puigcerdá. Gerard y Clara disfrutaron de la música en compañía de unos amigos mostrándose muy cómplices y cariñosos.

Piqué rompe poco a poco los lazos materiales que todavía le unen a Shakira, de la que se separó en junio de 2022 tras más de una década de amor y dos hijos, Milan y Sasha, en común. Como contamos, ya han conseguido vender una de las tres propiedades que compartían en Esplugues de Llobregat, Barcelona, por una cantidad que rondaría los tres millones y medio de euros.