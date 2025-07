Suenan campanas de boda. El ex de Shakira y su novia cruzaron el Atlántico hace unos días para disfrutar de sus vacaciones de verano. Este fin de semana fueron vistos saliendo de un local en Beverly Hills y había un detalle en el dedo de Clara Chía que no pasó desapercibido: un anillo de diamantes. La pregunta ya corre como la pólvora en redes sociales: ¿se han comprometido Gerard Piqué y su chica?

Según los tertulianos de Fiesta, la respuesta es "sí". "Ella lleva en la mano un pedrusco, un diamante, cenan en Beverly Hills, se quieren ocultar, el paparazzi nos asegura que ella lleva un anillo de pedida, no es un regalo de cumpleaños ni un anillo de regalo de cumple, por fechas no encaja nada", aseguran.

No es la primera vez que se habla de anillos y bodas en esta relación. Ya en 2023, visitaron una joyería de lujo en Barcelona donde unos testigos aseguraron que estaban eligiendo un anillo. Sin embargo, no hubo confirmación oficial y todo quedó en un chascarrillo. Ahora, los rumores han vuelto con fuerza. "En las últimas imágenes que ella colgó en sus redes sociales no lo llevaba", apuntan.

La información llega pocos días después de que Piqué compartiera a través de Instagram unas fotografías de su viaje a Estados Unidos. Siempre celoso de su intimidad, fue su manera de desmentir los rumores de crisis que comenzaban a tomar forma. El ex de Shakira y Chía han recorrido Arizona y han visitado uno de los símbolos estadounidenses: el Cañón del Colorado. Después se trasladaron a California, concretamente a Los Ángeles.