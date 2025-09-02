Miguel Torres, protagonista en el estreno de 'Materchef Celebrity' por las pullas a David Bustamante: "Me gustaría quedar mejor que él"

Este lunes, 1 de septiembre, TVE estrenó el prime time de la nueva temporada televisiva primero con la entrevista de Pepa Bueno a Pedro Sánchez (13,5% en La 1) y después con MasterChef Celebrity, con Rosa Benito, Mariló Montero, Soraya Arnelas o Miguel Torres entre los nuevos concursantes estrella del programa de fogones, que ya va por su décima edición en la pública. El espacio de Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera arrancó temporada con un 16,4% de share, mejorando cuatro décimas respecto al estreno de la edición anterior.

El estreno de la nueva temporada estuvo marcado no solo por los retos culinarios, sino también por algunas tramas como la atención mediática que despierta el novio de Paula Echevarría. Hay que recordar que David Bustamante también participó en el mismo formato allá por la sexta edición, en 2021. El cantante y vendedor de perfumes llegó hasta la final y se quedó a las puertas de participar en el duelo final. Un duelo en el que sí se batieron Juanma Castaño y Miki Nadal, que finamente se coronaron como ganadores y compartieron premio, resultando esto algo histórico para el programa.

Pero volviendo a Torres y Bustamante, esto fue lo que se coció este lunes en el programa: "¿Hay alguien que puede hacerlo mejor que yo?", comentó Torres en la prueba de exteriores con Juanjo Bona (OT 2023). El cantante no se quedó corto y entre risas le respondió: "Por supuesto, David Bustamante". Bona siguió: "¿Tú crees que lo vas a hacer mejor que él o no?". Y Torres, padre del pequeño Miki con Echevarría, contestó: "Por supuesto, mi objetivo es hacerlo mejor que él, claro que sí". Entonces, añadió otro dardo: "Sobre todo porque yo cocino habitualmente en casa". Y se reafirmó: "Pero me gustaría quedar mejor que David. Por supuesto, ese es el reto mío del programa".

Miguel torres: "Y hay alguien que lo pueda hacer mejor que yo?"

Juanjo: "Por supuesto, David Bustamante, por ejemplo"



JUANJOOOO JAJAJAJAJAJAJAJ

#MCCelebrity

pic.twitter.com/7cC0dqJF7F — Noelia ? (@nooeelia9) September 2, 2025

El programa arrancó fuerte, pues Torres también habló de los inicios de su relación con la actriz de Velvet o El comisario: "La conocí diez años antes, que me llamó David para hacer un videoclip". Hizo referencia, por tanto, a la grabación del tema A contracorriente, en la que el personaje interpretado por David sorprende al personaje de Paula con otro hombre, el personaje de Miguel, en la habitación de un hotel.

"Yo seguí mi vida, me casé, me separé… Y diez años después me encontré con Paula y hasta hoy", añadió el que fuera futbolista de equipos como el Getafe, el Olympiacos o el Málaga, este último donde finalmente anunció su retirada a los 33 años, en 2019. Miguel también recordó la presión mediática de sus comienzos con Paula, en 2018: "Los inicios fueron muy difíciles. Había muchos paparazzis, se saltaban los semáforos...".

Y, por si las moscas, despejó dudas: "Ella acabó con David un año antes, yo no me dedico a destrozar relaciones". Así afloró su relación, tal y como recordó: "Como vivíamos a distancia, estuve 3 o 4 meses hablando con Paula por teléfono, nos hicimos novios por teléfono y lo último que hicimos fue darnos un beso". Conocer a Paula también influyó en el rumbo que tomó su carrera deportiva: "Dejé el fútbol porque tenía en mente formar una familia con Paula en Madrid, volver a mi ciudad después de tantos años". Y sobre el pequeño Miki, se le cayó la baba cuando habló de él: "El resultado es un niño precioso que tenemos, 7 años de relación… Creo que no tomé una mala decisión".