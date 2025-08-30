Carmen Lomana revela lo que cobraría ella por la exclusiva de su boda y aplaude que Bertín Osborne se beneficiara del posado con su hijo

Carmen Lomana ha estado disfrutando del verano por todo lo alto: playa, cenas con amigos, reencuentros y una ostentación de elegancia que solo una Socialité como ella puede derrochar. Sin embargo, lo bueno se acaba y ya ha regresado a Madrid para retomar su rutina y para ganarse la vida.

Al llegar a la capital, hemos preguntado a Lomana por la sonada portada de Bertín Osborne posando con el hijo en común que tiene con Gabriela Guillén. Después de haber sido algo crítica con el presentador, Carmen aplaude que por fin haya dado el paso de tener ese gesto con el menor: "No, no me da igual. Me parece muy bien que esté muy contento, muy feliz". Además, ha defendido que es normal que hayan recibido una compensación económica tras el reportaje porque "eso es lo que hace todo el mundo" y aclaraba que "todo el mundo menos yo". Carmen piensa que "a la prensa hay que darle todo porque si somos algo también, aparte de nuestro trabajo, es por toda la promoción que nos hace". En ese aspecto, la viuda del diseñador industrial chileno Guillermo Capdevila ha asegurado que si se casara no cobraría: "Regalaba todo el reportaje a la prensa", ha dicho, dando a entender que sería generosa con los medios de comunicación.

Otra cosa es que, a sus espléndidos 77 años, cumplidos el pasado 1 de agosto, esté vendiendo aire y quedando bien "gratis", a sabiendas de que no es probable que podamos comprobar si, pudiendo cobrar un zurrón de dinero por su boda, iba a entregar gratis el reportaje en lugar de llevarse el fortunón de la exclusiva que, a buen seguro, más de una revista iba a pagarle.