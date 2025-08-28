Nacho Cano se lleva un disgusto: Ibiza se revuelve contra él por el nombre de su nuevo espectáculo en Madrid

Es en Ibiza donde Nacho Cano se siente más Nacho Cano que en ninguna otra parte. En el municipio de Sant Joan de Labritja es donde tiene Villatranquila, la mansión que en alguna ocasión ha abierto como anfitrión para su gran amiga, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por el amor que siente por la isla pitiusa, además, el integrante de Mecano - que se salió con la suya en la demanda de los becarios de Malinche - tiene en marcha un nuevo espectáculo, Ibiza Paradise, un nombre que, para su disgusto, ya le está dando algún que otro quebradero de cabeza.

Todo porque El Consell d'Eivissa, informan medios locales como Periódico de Ibiza y Formentera, ha encargado a la empresa Consulpi Propiedad Intelectual S.L. la presentación de una acción de nulidad contra el registro de las marcas Ibiza Paradise e Ibiza Paradise by Nacho Cano en la Unión Europea. Es decir, tratan de impedir que el hermano de José María Cano no utilice el nombre de la isla en su nuevo musical, el cual llega a Madrid (a los Cines Callao) a partir del 12 de septiembre. Esas son las dos marcas que, por el momento, Nacho Cano ha registrado a nivel europeo.

¿El motivo de este movimiento de El Consell? No es algo que se centre exclusivamente en Nacho Cano, pues a lo largo de este año, por ejemplo, el organismo también ha presentado hasta cuatro impugnaciones contra marcas registradas en España: Godbless Ibiza, Moshka Ibiza, THICC. The Ibiza Clothing Company y Ibiza Fashion TV. El objetivo, por tanto, es que no se utilice el nombre de la isla para fines lucrativos ajenos a ella.

No es la primera vez, en cambio, que el productor y compositor utiliza el nombre de Ibiza en uno de sus espectáculos. Ya lo hizo en Ibiza Hippie Heaven, espectáculo que presentó en la isla pitiusa y al que, en primavera de 2024, ya asistieron algunos rostros conocidos como Susanna Griso o la propia Ayuso. En esta ocasión, El Consell d'Eivissa no impidió la utilización del nombre. Cano no inscribió entonces la marca Ibiza Hippie Heaven.

La líder del PP en Madrid, por su parte, también ha estado en la isla este verano. La vimos, entre otros planes, disfrutar de la compañía de las hermanas Berrocal con motivo del cumpleaños de Rocío. Hay que recordar que es una gran amiga de Vicky desde que comenzara, hace ya años, a vestirla para ocasiones especiales.