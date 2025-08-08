Nacho Cano pasa de los problemas judiciales de su amigo Colate con Paulina Rubio: "Bastante tengo yo con lo mío"

En plena trifulca judicial por la custodia del hijo de Colate Vallejo-Nágera y Paulina Rubio, este último capítulo sigue dando mucho de que hablar. El hermano de Samantha Vallejo-Nágera viajó recientemente hasta Miami para asistir a una nueva vista en los juzgados, convocada por la magistrada encargada del largo proceso legal con la mexicana.

La ausencia de la cantante, que envió solo a su abogada y no acudió en persona, ha tensado aún más esta batalla por la custodia de Andrea Nicolás, su hijo en común, que a sus 14 años se encuentra de campamento en España aunque ni Colate ni Paulina pueden acercarse a verle por orden de la juez.

Mientras todo esto ocurre en terreno judicial, Nacho Cano, amigo cercano del empresario, ha asegurado al ser preguntado por los medios que prefiere mantenerse completamente apartado de la polémica. "Yo es que de niños no entiendo, la verdad. Hace mucho que no hablo con Colate, pero imagino que está bien... Al menos no me ha dicho que tenga ningún problema ni ninguna enfermedad".

Sobre la situación legal de su amigo, añade: "No sé nada de su juicio, y tampoco me meto en temas que no son míos. Bastante tengo yo con mi trabajo". Consultado por su propia causa judicial - tras la demanda interpuesta por una de sus becarias - Cano responde de forma escueta: "Mírame, mírame... Yo aquí estoy, trabajando en lo mío. Cada uno tiene que afrontar lo suyo, pero prefiero ni opinar".

El músico, que vio cómo en abril la denuncia de su becaria contra él quedó archivada, también aprovechó para bromear sobre su vida personal: "¿Vacaciones? Yo me he ido en toda mi vida dos semanas de vacaciones. Me acuerdo en los últimos años de Mecano que me fui al Lago Azul y con Penélope [Cruz]... dos semanas. Y todo lo demás han sido porque he estado en las giras, no por placer".

Así, Nacho Cano marca distancia y deja claro que prefiere centrarse en su carrera y su agenda, lejos de pleitos y disputas ajenas: "Cada uno sabe lo que tiene que hacer, yo bastante tengo con lo mío", concluyó.