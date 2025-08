De la casa de Nacho Cano a su visita a una asocación de perros: el nuevo viaje a Ibiza de Ayuso con su novio

Agosto es el mes de las vacaciones de los políticos. Ya contamos cómo lo estaban disfrutando algunos líderes como Santiago Abascal (con Lidia Bedman) o Alberto Núñez Feijóo, en Moaña (Pontevedra), entre mariscos y familia. Yolanda Díaz, por su parte, también aprovecha parte de sus días de asueto para disfrutar de su hija, Carmela, alejada del bullicio de Madrid y de la rutina. Se trata del segundo verano de la vicepresidenta segunda del Gobierno como mujer divorciada, que además ha llegado tras la reciente pérdida de su padre, el sindicalista gallego Suso Díaz.

Quien también ha compartido unas instantáneas de su escapada veraniega ha sido Isabel Díaz Ayuso. Ha viajado a Ibiza, a la casa de unos amigos según cuenta El Debate, pero no ha dado detalles de su tiempo de ocio, sino de la visita que el domingo hizo a una asociación de perros sin hogar. La presidenta azul es una gran amaste de las mascotas. A su primer perro lo tuvo con siete años y también fue la community mánager del perro de Esperanza Aguirre antes de dar el salto a la primera línea política.

Aunque ella en Salvados, hace unos años, aclaró cuál fue verdadero rol dentro de esta faceta: "No es verdad. Eso fue en una tarde de campaña, esperando que se cerraran las urnas, hablábamos de cómo en otros gobiernos, tienen mascota los presidentes y se les hacen cuentas en clave de humor político. Como llevaba la estrategia de comunicación de la organización dije que podíamos hacer el del perro de Esperanza Aguirre, la presidenta en aquel momento. Ahí se quedó. Poco después entré como diputada en la Asamblea de Madrid y no me dediqué a ella. Sé que la mantuvieron, la actualizaron y escribían pero no tuve mucho que ver".

En cuanto a la visita a la asociación de este fin de semana, la presidenta de la Comunidad de Madrid escribió junto a un carrusel de imágenes: "En Sa Coma, conociendo la labor de la Fundación Perros Abandonados en Ibiza para que estos animales encuentren pronto un hogar. Gracias a Rafa Triguero, alcalde de Ibiza, y Manuel Jiménez por invitarme y a la fundación por su magnífico trabajo".

Ibiza es un lugar muy especial para la líder del Partido Popular. Allí ha protagonizado portadas del corazón con su novio, el técnico sanitario Alberto González (protagonista también de los titulares judiciales), mientras ambos paseaban por las playas ibicencas en sus primeros meses de amor. Veranos anteriores Ayuso también se ha alojado en la casa de Ibiza de su buen amigo Nacho Cano, a quien también fue a ver a uno de sus espectáculos en la isla pitiusa coincidiendo con otros famosos como Susanna Griso.