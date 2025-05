Carvajal, condecorado por Ayuso entre pullas de la presidenta al Barça y el apoyo de Daphne Cañizares, su mujer

Dani Carvajal recibió este martes, 27 de mayo, la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid. Acompañado por su mujer, Daphne Cañizares, el jugador del Real Madrid y de la Selección Española vivió uno de sus grandes días. El lateral de 33 años aseguró que, como madrileño de Leganés, recibir esta condecoración es "un honor absoluto". La presidenta Isabel Díaz Ayuso también lo elogió, entre pullas al eterno rival, el Barça.

"Esta medalla premia un palmarés logrado con muchísimo sacrificio", señaló la líder del Partido Popular, recordando al mismo tiempo que el jugador "ya tiene más Champions que el Barcelona en toda su historia". Ayuso también dijo que el futbolista merengue se ha ganado "un lugar de honor en la historia del deporte español".

Carvajal, por su parte, dijo estar "orgulloso de ser de Madrid y de llevar esta bandera por todas las partes del mundo". Definió a Madrid como una comunidad "fantástica para vivir, que no para de crecer". Y celebró: "No toca techo nunca". El jugador, además de por su mujer, también estuvo acompañado por Florentino Pérez. Reconoció que sin el presidente blanco, su carrera "tan exitosa no habría sido posible".

Dani Carvajal y Daphne Cañizares

La influencer, también de 33 años, se mostró muy orgullosa viendo como su marido y padre de sus dos hijos recogía el reconocimiento. En Instagram compartió las palabras de Ayuso y también una foto del look que escogió para este día tan importante. El blanco, el del Real Madrid, fue el color que eligió para apoyar al hombre de su vida.

Los dos sellaron su amor en junio de 2022, después de unos tres años de relación, en una boda de ensueño celebrada en Segovia, a la que asistieron algunas amigas influencers de la novia como Laura Matamoros y compañeros de vestuario del futbolista. Los dos se conocieron a raíz de de la amistad de Carvajal con Joselu Mato, cuñado de Daphne, ya que su hermana Mel mantiene una relación con el delantero. Melanie Cañizares, de hecho, también ha celebrado el reconocimiento de Carvajal en Madrid en sus redes sociales: "No podemos estar más orgullosos. ¿Cómo prefieres que te llamemos. ¿Excelencia o capitán? Te queremos". Sus dos hijos, Martín y Mauro, nacieron en 2020 y 2023, respectivamente.