La hermana de Vicky Martín Berrocal se monta un fiestón de cumpleaños privado con Ayuso en Ibiza

Este jueves, 21 de agosto, fue un día especial para las Berrocal, ya que celebraron el 43 cumpleaños de Rocío, la hermana de Vicky, y también estrella en el documental de Movistar Plus+ sobre las mujeres de la familia. "Ayer recibí millones de mensajes. Algunos me hicieron emocionarme. Me siento en paz y agradecida", ha escrito la hermana de la diseñadora en su perfil de Instagram, junto a una foto del look que escogió, de color negro con pronunciadas aberturas.

"Gracias de corazón por tanto amor. Es el mejor regalo. Y la forma más bonita de darle sentido a todo", completó Rocío, que rompió su hermetismo cuando decidió embarcarse junto a Vicky, su madre, Victoria, y su sobrina, Alba Díaz, en el documental que ha supuesto un escaparate para ella. Rocío, gran amiga de Eva González o Marta Sánchez, no dio muchos detalles acerca de su fiesta de cumpleaños, pero gracias a una publicación en Instagram hemos conocido que esta tuvo lugar en Ibiza.

Fue una fiesta privada en la que incluso cantó el grupo Ibossim Flamenco Ibiza, conocido además por su buena sintonía con Dua Lipa cada vez que la estrella internacional pisa la isla pitiusa y celebra, como este año y el anterior, importantes fechas para ella, como su cumpleaños. Este 22 de agosto cumple los 30 y las celebraciones llevan alargándose desde la semana pasada.

Volviendo a Rocío, el grupo compartió este jueves una imagen en la que aparecen Vicky Martín Berrocal e Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. La líder madrileña es una gran amiga de la ex de El Cordobés desde que, hace ya años, confiara en esta para algunas de sus elecciones estilísticas más importantes. Vicky también la entrevistó en su podcast A solas con, presumiendo de la amistad que la une con la política azul. "Que bien rodeados estamos. Gracias por confiar en nosotros para pasar el ratito tan a gusto que pasamos", escribió el grupo desde la fiesta de cumpleaños.

Ayuso, además, es muy asidua a la isla, confesando incluso en alguna ocasión que es su lugar favorito para veranear. Allí la vimos también por primera vez con su novio, Alberto González Amador (con problemas en los tribunales) cuando su relación floreció, allá por 2021, y comenzó a ser interés de las portadas de las revistas. Además, en Ibiza la presidenta madrileña cuenta con grandes amigos que ejercen de sus anfitriones cuando acude a la isla, como Nacho Cano. La amistad entre ambos ha sido muy comentada en los últimos años.