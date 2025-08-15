El look veraniego con guiño castizo de Isabel Díaz Ayuso en la verbena de La Paloma

Isabel Díaz Ayuso ha retomado este viernes su agenda institucional por motivo de las fiestas de la Virgen de la Paloma, celebradas del 14 al 17 de agosto en Madrid. A pesar de la ausencia del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, quien sigue de baja de paternidad tras el reciente nacimiento del pequeño Lucas, la política ha asistido a la tradicional cita madrileña con un look veraniego.

Para la ocasión, Ayuso ha escogido un top de gasa con escote halter de estampado floral que ha combinado con unos pantalones blancos de corte recto y tiro largo. Para complementar su estilismo, ha optado por una cómodas sandalias de yute.

Durante la tarde de este viernes, Isabel Díaz Ayuso ha posado muy sonriente con el cuerpo de bomberos, así con varios vecinos que estaban en las inmediaciones de la zona disfrutando de las clásicas fiestas madrileñas. En las imágenes, la novia de Alberto González Amador aparece con una medalla de la Virgen de la Paloma, un símbolo que refuerza su cercanía con las tradiciones de la capital.

Mientras disfrutaba de las mencionadas fiestas, Isabel Díaz Ayuso se ha pronunciado a través de cuenta de X para lamentar la perdida del expresidente de Aragón, Javier Lambán, quien ha fallecido este viernes a los 67 años. "Lamento profundamente la muerte de Javier Lambán, a quien apreciaba muchísimo política y personalmente. Le echaremos de menos", ha manifestado.

Esta aparición de la política madrileña llega después de conocer su viaje a Ibiza, tal y como contó El Debate. En sus días de desconexión, Ayuso se hospedó en casas unos amigos.