Ocho años llevaba el intérprete de Morena Mía sin pisar la capital de España y lo hizo este martes ante 12.500 personas. Entre ellas, rostros tan conocidos como Alaska y Mario Vaquerizo, Gonzalo Miró o Isabel Díaz Ayuso, que se fotografió con él en el camerino y compartió la imagen en redes sociales para apoyar públicamente al cantante más polémico de los últimos años: "Hemos disfrutado de un gran concierto a manos de uno de los mejores artistas de España", escribió la presidenta de la Comunidad. No mencionó, sin embargo, las cientos de críticas que ya volaban por las redes sociales. ¿El motivo? La voz del cantante.

La opinión es unánime: afirman que Miguel Bosé hizo Playback en el Movistar Arena. En los vídeos que los asistentes han compartido a través de X, el cambio es notable cuando habla y cuando canta: la primera afónica, fatigada; la segunda limpia, enérgica. El periodista Pedro del Corral ha sido letal en su crítica: "Sonó impoluto, lo que planteó dudas sobre el directo: ¿playblack? Mientras hablaba, su garganta se notaba resentida, casi afónica. En cambio, al cantar no. Que cada uno saque sus conclusiones".

¡ESTO ES UN TEMAZO! Miguel Bosé interpreta "Como un lobo" en el Movistar Arena de Madrid. pic.twitter.com/wiBvAbzVIy — Movistar Arena España (@MovistarArenaEs) July 1, 2025

Playback, ¿sí o no?

José Manuel Parada, que estuvo entre el público, también ha dado su opinión al respecto: "Cuando hablaba estaba afónico y cuando cantaba no estaba afónico. A lo mejor aprendió a cantar con afonía. Hay mucho artista que está trabajando con playback últimamente". Su compañero, Saúl Ortiz, era más rotundo: "Cuando es un engaño a mí no me gusta. Es playback y me consta por personas que trabajan con él".

Algunas voces se han alzado para defenderlo, como la del locutor Carlos Bustos, que vio el espectáculo desde la primera fila: "Fue un gran espectáculo y tiene mucho mérito que haya vuelto cuando hace un año apenas ni hablaba", ha dicho en Y ahora Sonsoles. "No creo que fuera playback. Los cantantes llevan 'voz de apoyo' y coros, nada más".

Bosé, por su parte, ha hecho caso omiso a los comentarios y ha celebrado su regreso compartiendo un mensaje con todos sus seguidores: "Madrid, qué noche tan gloriosa, qué delirio de reencuentro. Gracias por tanto cariño y tanta lealtad", ha escrito. "Mi ciudad del corazón, el suelo de mis raíces. Te quiero. Volveré a por más. Prometo".

MADRID…. QUÉ NOCHE TAN GLORIOSA!!! QUÉ DELIRIO DE REENCUENTRO!!! GRACIAS POR TANTO CARIÑO Y TANTA LEALTAD. MI CIUDAD DEL CORAZÓN, EL SUELO DE MIS RAÍCES. TE QUIERO. VOLVERÉ A POR MÁS. PROMETO!!! ???????? MADRID #SoldOut pic.twitter.com/BygQ1DfoaO — Miguel Bosé (@boseofficial) July 2, 2025