El ex de Sara Carbonero sigue ocupando titulares. Convertido en uno de los protagonistas del verano gracias a su ajetreada vida amorosa, esta vez no ha sido una nueva amiga la que lo ha llevado a la palestra sino una mentira que él mismo ha extendido en los últimos días y cuya verdad ha salido a la luz este viernes. Y es que Iker Casillas, cansado ya de estar en el foco, ha tratado de despistar a todos sus seguidores a través de las redes sociales compartiendo imágenes suyas desde Navalacruz, pero le han 'descubierto' en Cádiz y su plan se ha ido al traste.

Es cierto que tras viajar a Cartagena de Indias para ver a Juliana Pantoja, una de sus últimas amigas entrañables, el ex portero del Real Madrid se refugió en su pueblo y en su gente buscando tranquilidad. Disfrutó de paellas en buena compañía y paseos por el monte, pero no durante tanto tiempo como ha fingido porque el pasado martes compartía una imagen junto al cartel de Navalacruz cuando, en realidad, estaba en Cádiz, a 600 kilómetros. Tras la 'pillada', Iker ha subido unos reels desde Conil de la Frontera, donde ha participado en un acto de su fundación.

Esta no es una práctica exclusiva de Iker Casillas. Muchos otros famosos juegan al despiste en redes sociales y comparten localizaciones inexactas o a destiempo por motivos de seguridad, no solo por los paparazzi o los seguidores inoportunos sino por las bandas organizadas que también han aprovechado las ausencias de los personajes (especialmente futbolistas) para entrar a robar en sus casas.

"Me quedo loco"

Está siendo un verano muy ajetreado para Iker Casillas, a quien Claudia Bavel puso en el ojo del huracán tras hablar de su amistad con varios futbolistas, como Joaquín o el ex de Sara Carbonero. La modelo de Only Fans abrió la veda para otras chicas que aseguraron haber tenido un roneo con el ex capitán de La Roja, a quien acusaron de mentiroso, entre otras cosas.

Él, muy enfadado, envió varios comunicados a través de las redes sociales y habló con algunos periodistas, a los que aseguró que no conocía a muchas de estas chicas o que solo había coincidido con ellas en un par de ocasiones: "Me voy a Colombia. Grupo de gente. Playa. Aguadillas. Lo normal. Soltero desde hace cuatro años. Te lo pasas bien. Alguien habla de ti. Tres semanas en medios de comunicación. ¿No hay más gilipollas a los que sacar? No, no hay. Solo existo yo", dijo molesto.

Hace unas semanas que llevo siendo, a mi pesar, protagonista de programas que a mí ni me van. Es lo que hay en este país. Cuanto menos te gusta salir, más te sacan. En fin, a lo que voy. Hablé con gente de diferentes programas, para saber por qué ese interés en mi persona. La… — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 19, 2025