Iker Casillas y el triángulo amoroso que le pone contra las cuerdas: Juliana dice que "no fue solo sexo" y Elisa se siente "engañada"

Al ex portero del Real Madrid no dejan de meterle goles. Primero fue Juliana Pantoja, la instagramer colombiana que publicó en redes sociales algunos momentos de sus vacaciones en Colombia; y ahora Elisa, la española con la que Iker Casillas ha tonteado en los últimos meses. Aseguran que el ex de Sara Carbonero ha solapado sus relaciones y aunque el madrileño no les prometió exclusividad ni amor eterno, sí se sienten engañadas.

"Se ha reído de mí, me ha engañado". Así de contundente se ha mostrado Elisa este viernes en VAV. Ella tiene novio, por lo que no le interesaba que su aventura con Iker Casillas saliera a luz y así quedaron. Sin embargo, asegura que ha dado la cara porque él ha faltado a su palabra: "Yo nunca quise una relación seria con él porque tengo novio, pero él quería salir a la calle conmigo, cogerme de la mano... Quedamos en que no hablaríamos de lo nuestro y él no ha cumplido".

Elisa afirma que Iker le habló de ella a otras chicas y estas se pusieron en contacto a través de redes sociales: "Me siento traicionada. Él va dando pena y luego deja a las chicas de locas. Me negó a Claudia y a Juliana, me decía que lo acosaban y que se lo estaban inventando todo. Luego ellas me mandaron pruebas de lo contrario". Y remata: "Él hace lo que le da la gana con las chicas y luego se desmarca, todas las chicas que han salido dicen la verdad y él las niega".

Juliana, por su parte, afirma que su relación con Iker Casillas era "más que sexo": "Fue algo distinto, me llamaba, se preocupaba por mí, estaba pendiente de todo, vino a Colombia a verme...". Ha confesado que el madrileño se puso en contacto con ella tras la publicación de sus imágenes juntos: "Hablamos hace dos días. Él se ha molestado porque he publicado las imágenes, pero no es Dios, solo es un hombre, nada más. ¿Por qué no voy a publicarlas?". Asegura que no busca dinero con este tema ("Si quisiera, habría vendido una exclusiva") pero quiere defenderse de todos los que la tildan de "aprovechada" o "cazafamosos": "Yo tengo mi novio en Bogotá, no me importa que él esté con otras. Solo quiero dignidad: si él me niega, yo tengo pruebas". Y añade: "Nos niega a todas, juega con nosotras".

"Que me dejen en paz"

El ex de Sara Carbonero está muy enfadado con la situación. A estas alturas de su vida, no entiende el interés por su vida sentimental y se muestra reacio a ser uno de los protagonistas del verano. "Estoy harto de que hablen de mí a todas horas y me adjudiquen todo tipo de historias. Que me dejen en paz de una vez. No ha habido ni una prueba de nada en estos cuatro años de soltero, ni besos, ni abrazos, y me han puesto con 25 mujeres", le dijo a nuestra compañera Beatriz Cortázar hace solo tres días.