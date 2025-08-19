Iker Casillas 'llora' de nuevo tras las informaciones sobre él y sus 'amigas': "Me quedo loco"

El ex de Sara Carbonero vive un verano muy movidito y no solo porque ha viajado más que Willy Fogg en las últimas semanas sino por la cantidad de 'ligues' que han aparecido en medios y redes sociales para ponerlo en el ojo del huracán. La campaña para destapar al 'Casanova' del Madrid comenzó con Claudia Bavel y ya va, desde hace semanas, por Sandra Madoc y la colombiana Juliana Pantoja, que lo acusó recientemente de ser un "mentiroso" por negar haber tenido una relación con ella aunque admitió que no habían 'rematado' la faena: "Se me insinuaba constantemente y lo rechacé varias veces porque no se aseaba diariamente". Unos temas que han traído cola y que ya hicieron estallar al ex guardameta del Real Madrid el pasado 12 de agosto.

"Me voy a Colombia. Grupo de gente. Playa. Aguadillas. Lo normal. Soltero desde hace 4 años. Te lo pasas bien. Alguien habla de ti. Tres semanas en medios de comunicación. ¿No hay más gilipollas a los que sacar? No, no hay. Solo existo yo. Hace años que dejé mi profesión. Spain is different", escribió entonces.

Y ahora, apenas ha dejado pasar una semana para estallar de nuevo en sus redes sociales: "Hace unas semanas que llevo siendo, a mi pesar, protagonista de programas que a mí ni me van. Es lo que hay en este país. Cuanto menos te gusta salir, más te sacan. En fin, a lo que voy. Hablé con gente de diferentes programas, para saber por qué ese interés en mi persona", ha escrito este martes, 19 de agosto.

Esta fue la respuesta que, según él, recibió por parte de ciertos programas de tele, que hasta este lunes han estado sacando informaciones acerca de mujeres que dicen haber estado con él: "Iker, hablar de ti sube la audiencia. Meter noticias tuyas en las diferentes redes hace que la gente pinche en el enlace". El padre de Martín y Lucas dice que no da crédito: "¡Me quedo loco! Así tal cual, ¡para vender mierda! Sin importar contrastar o informarse. De locos".

Este lunes, en Vamos a ver, el periodista Omar Suárez contó: "Hace unos días me llegó un correo con un título en el que ponía 'soy la novia oficial de Iker Casillas'. Me pongo a leerlo y me encuentro con una chica que revindica su posición ante todas las demás y dice que la auténtica es ella, que tiene promesas hasta de matrimonio, que es algo recíproco y adjunta un vídeo que demuestra que se conocen". El nombre de esta mujer es Isabella Ricardo Benito, community manager y creadora de contenido, que además dice ser amiga de la ya famosa Juliana Pantoja.

Los 40 y tantos de Casillas

A sus 44 años, Iker Casillas sigue disfrutando de su soltería desde que se divorciara, en marzo de 2021, de Sara Carbonero, madre de sus dos hijos, Lucas y Martín. No se le ha conocido pareja estable desde entonces (a ella tres, Kike Morente, Nacho Taboada y el actual, Luis Cabrera) pero sí una buena retahíla de ligues a los que él niega por activa y por pasiva. Las chicas, hartas de los desprecios públicos del ex portero merengue, han dado un paso adelante para dar a conocer su verdadera cara: "Estamos cansadas de que nos niegue", dicen.

Casillas, por su parte, afirma que solo son amigas, algunas apenas conocidas, y que lo único que buscan es atención mediática y un poco de dinero a cambio de sus supuestas mentiras.