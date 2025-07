No hay semana que no nos desayunemos con una nueva amiga entrañable para Iker Casillas. Como él mismo decía hace apenas unos días, "en estos cuatro años que llevo de separado me han adjudicado más de 25 relaciones y lo cierto es que no hay una sola fotografía en donde aparezca dándole un beso a una mujer". No hay beso, pero sí es verdad que las últimas fotografías en una playa de Cartagena de Indias (Colombia) con una chica en brazos han dado pie a todo tipo de historias y a que Iker tenga que desmentir, una vez más, que se trate de una relación sentimental. Juliana Pantoja, la aludida en cuestión, va contando que lo suyo viene de hace tres años y que el viaje a Colombia fue precisamente para verla a ella. Gente muy cercana desmiente ese testimonio y aseguran que esta mujer lleva mucho tiempo obsesionada con Iker y que se ha fabulado una historia y una profesión que nada tienen que ver con la realidad.

Pero desde hace días hay otra joven, muy guapa, por cierto, que responde al nombre de Elisa y que no para de enviar mensajes a muchos periodistas a través de la redes sociales y siempre a través de terceros. En esos mensajes ya se avisaba que Elisa era la auténtica amiga entrañable de Iker y que la de Colombiana no tenía nada serio. Para Casillas se trata de un hartazgo, como así me asegura, y me aclara que con Elisa lo único que ha tenido es algún comentario a través de la redes. Ni se han visto ni nada que se le parezca.

Lo que sí me asegura gente del entorno más cercano al futbolista es que están alucinados por cómo Elisa se ha montado su propia película, a través de las redes, subiendo imágenes en los mismos sitios donde estaba Iker. Un paisaje de Ávila que Iker eligió para situarse en esa ciudad con motivo del cumpleaños de un amigo es el mismo paisaje que Elisa también sube a su red, sacado de un fondo de imágenes de Google.

El interior de una casa de diseño en Pozuelo de Alarcón aparece en la cuenta de Elisa, tal vez para que algunos puedan creer que se trata de la vivienda del propio Iker en esa localidad madrileña y no de la foto de una inmobiliaria donde aparece esa misma imagen por un piso en venta.

Otra prueba es cuando Iker acude a Sevilla con motivo de una final de fútbol y publica una imagen de la Torre del Oro. Elisa también hace lo mismo, pero esta vez hay un detalle que la delata y es que en pleno mes de abril la imagen que ella saca no está tan florida y hermosa como la de Iker, que sí corresponde a esa primavera y no a un banco de datos.

Está claro que unirse al nombre de Iker Casillas da mucho juego y que en breve empezarán los casting para algunos reality de televisión, como puede ser La isla de las tentaciones o Supervivientes. El minuto de fama que puede dar contenido con supuestas historias sentimentales con el que fuera portero del Real Madrid puede servir de carta de presentación para los buscadores de cazatalentos de estos programas de televisión, que siempre necesitan nombres nuevos y contenidos actualizados. A Casillas le tienen hasta el mismísimo gorro de tantas historias y ha optado por no hablar nada y seguir a su bola, evitando dar más juego a esta larga lista de amigas entrañables que, hasta la fecha, ha debido bloquear hasta de sus redes.