Iker Casillas estalla tras las últimas (y muy desagradables) acusaciones de su 'amiga' colombiana: "¿No hay más tontos que yo para sacar?"

El ex de Sara Carbonero vive un verano muy movidito y no solo porque ha viajado más que Willy Fogg en las últimas semanas sino por la cantidad de 'ligues' que han aparecido en medios y redes sociales para ponerlo en el ojo del huracán. La campaña para destapar al 'Casanova' del Madrid comenzó con Claudia Bavel y ya va por Sandra Madoc y Juliana Pantoja, que lo acusó este lunes de ser un "mentiroso" por negar haber tenido una relación con ella aunque admitió que no habían 'rematado' la faena: "Se me insinuaba constantemente y lo rechacé varias veces porque no se aseaba diariamente".

Unas acusaciones muy desagradables que han hecho estallar al propio Iker Casillas. El ex portero del Real Madrid ha compartido un mensaje a través de las redes sociales en el que muestra su tremendo enfado por la situación: "Me voy a Colombia. Grupo de gente. Playa. Aguadillas. Lo normal. Soltero desde hace 4 años. Te lo pasas bien. Alguien habla de ti. Tres semanas en medios de comunicación. ¿No hay más gilipollas a los que sacar? No, no hay. Solo existo yo. Hace años que dejé mi profesión. Spain is different".

A sus 44 años, Iker Casillas sigue disfrutando de su soltería desde que se divorciara, en marzo de 2021, de Sara Carbonero, madre de sus dos hijos, Lucas y Martín. No se le ha conocido pareja estable desde entonces (a ella tres, Kike Morente, Nacho Taboada y el actual, Luis Cabrera) pero sí una buena retahíla de ligues a los que él niega por activa y por pasiva. Las chicas, hartas de los desprecios públicos del ex portero merengue, han dado un paso adelante para dar a conocer su verdadera cara: "Estamos cansadas de que nos niegue", dicen.

Casillas, por su parte, afirma que solo son amigas, algunas apenas conocidas, y que lo único que buscan es atención mediática y un poco de dinero a cambio de sus supuestas mentiras.

.