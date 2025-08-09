Iker Casillas vuelve a estar en el centro de la polémica. Hace unas semanas, el exportero se metió de nuevo en un lío amoroso tras difundirse unas fotos junto a Juliana Pantoja, una influencer colombiana con la que compartía risas y confidencias en un paraíso tropical. Fue la propia Juliana quien publicó esas primeras imágenes, desatando rumores de una posible nueva ilusión en la vida del ex de Sara Carbonero. Pero la cosa no queda ahí. Sandra Madoc, actriz y cantante, también ha roto su silencio asegurando que el exguardameta del Real Madrid no solo estuvo con Juliana, sino que también intentó ligar con ella por redes.

Este sábado en Fiesta, Sandra ha contado que se conocieron en un local del madrileño barrio de Chueca, y que poco después el exportero empezó a darle likes en Instagram y a enviarle mensajes "muy agradables", según ha asegurado la joven.

La actriz ha contado que, con el paso de los días, la actitud de Casillas fue cambiando: "A medida que va avanzando la cosa, a lo mejor se va volviendo un poco más picante, que yo hasta cierto punto lo normalizo".

Pero justo, Amor Romeira ha irrumpido en la conversación para aclarar la versión del exfutbolista: "Yo tengo contacto con Iker Casillas y le he preguntado por Sandra. Me acaba de decir que la historia no es tal como la cuenta Sandra, voy a leer textual".

Y ha explicado: ''Sandra me escribió, me buscó ella. Coincidió conmigo en un sitio de Chueca que yo voy de vez en cuando con mis amiguetes. Pero vamos, que no la he visto en mi vida. Pero que te manda recuerdos y que si estás ahí para contar lo que habéis hablado, lo que fuera, que te manda un beso, pero que es muy triste que estés haciendo esto cuando él es soltero, no tiene nada con nadie'', ha leído la colaboradora de su conversación con el exportero.

Ha sido entonces cuando la joven se ha defendido: ''Yo no estoy diciendo que él me escribiera a mí, yo te digo que los primeros likes sí que me los dio él a mí", ha comenzado explicando. Y ha reconocido: "No tengo ningún problema en admitirlo, le escribí, pero inicialmente fue él que me empezó a dar likes en diferentes días y a mí eso me llamó la atención, porque a mí es un chico que yo tengo que admitir, que me parece súper atractivo y es un chico por el que yo tengo admiración y eso no te lo voy a negar''.