La amiga 'especial' de Iker Casillas reaparece con nuevos vídeos junto al exfutbolista: "Las imágenes hablan por sí solas"

Hace unas semanas, Iker Casillas volvía al centro del huracán mediático tras difundirse unas imágenes junto a Juliana Pantoja, una joven influencer colombiana con la que compartía risas y confidencias en un destino paradisíaco. Fue ella misma quien publicó aquellas primeras instantáneas, encendiendo las alarmas sobre una posible nueva ilusión en la vida del ex de Sara Carbonero. Ahora, Juliana ha vuelto a la carga con nuevos vídeos que no han pasado desapercibidos en redes, tal y como ella misma ha relatado este viernes en TardeAR.

Durante una conexión telefónica en directo, la joven no se ha mordido la lengua al hablar de su relación con Iker Casillas. "Yo, como muchas otras, estamos cansadas de que nos niegue cuando existen pruebas que corroboran la existencia de un vínculo", ha expresado bastante indignada con las últimas declaraciones del exportero del Real Madrid.

La influencer ha asegurado que no ha difundido más material del que podría, por respeto: "No he hecho públicas conversaciones ni audios para respetar ciertos parámetros", ha afirmado. No obstante, ha dejado claro que las imágenes ya publicadas son lo suficientemente reveladoras: "Las imágenes hablan por sí solas", ha sentenciado.

Una vez más, Juliana ha recurrido a sus redes sociales para compartir nuevas imágenes que, según el programa, dejan poco margen a la duda. En uno de los vídeos, emitidos en el programa de Telecinco, se escucha al propio Iker Casillas afirmar que había viajado hasta Cartagena de Indias "específicamente para verla a ella". En otros fragmentos, se les ve compartiendo momentos de gran complicidad: juegos, risas y gestos cariñosos que bien podrían pertenecer a una pareja consolidada. "Hay llamadas y viajes donde ha dicho que me paga todo", ha asegurado la joven en directo.

Tras la difusión de estas nuevas imágenes y declaraciones, el propio Iker Casillas ha vuelto a mover ficha. Según ha contado la tertuliana Leticia Requejo en el programa, el exguardameta se ha puesto en contacto con ella para reiterar lo que ya manifestó en su día: "Es todo mentira". Y ha negado que tenga algún tipo de relación con la influencer colombiana. "Me desmiente que tenga algo con la Pantoja de Colombia", ha asegurado Requejo, citando las palabras exactas del ex de Sara Carbonero.

Iker Casillas, muy "harto" de que le cuelguen novias

El portero está muy enfadado con la situación. A estas alturas de su vida, no entiende el interés por su vida sentimental y se muestra reacio a ser uno de los protagonistas del verano. "Estoy harto de que hablen de mí a todas horas y me adjudiquen todo tipo de historias. Que me dejen en paz de una vez. No ha habido ni una prueba de nada en estos cuatro años de soltero, ni besos, ni abrazos, y me han puesto con 25 mujeres", le dijo a nuestra compañera Beatriz Cortázar hace unas semanas.