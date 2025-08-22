Paula Echevarría y Miguel Torres vuelven a Marrakech, su primer destino como novios: "Tres días para nosotros solos"

Fue en 2017 cuando David Bustamante y Paula Echevarría tomaron caminos por separado tras once años casados. Meses después, la protagonista de Velvet recuperó la ilusión en el amor gracias a Miguel Torres, el hombre que en 2021 le dio a su segundo hijo, Miki, el primero juntos y el gran compañero de vida de Daniella, la hija de la actriz y Bustamante que cumplió 17 años el pasado 17 de agosto.

En los inicios de su relación, Paula y Miguel se escaparon a Marrakech y ahora han repetido aquel viaje. "Volvimos a ser 'novios' por un rato. Tres días para nosotros solos, hablarnos, mirarnos y prestarnos atención. Calma, desconexión y diversión. Tres días que han sabido a gloria", ha escrito este miércoles la intérprete junto a un carrusel de imágenes de su escapada. "Volver a Marrakech siete años después y comprobar que seguimos siendo nosotros. Gracias mi amor, te quiero", ha añadido.

En el muro de los comentarios, el propio Miguel le ha respondido: "Por más aventuras juntos mi amor". Bibiana Fernández y Marta Hazas, por su parte, le han enviado unos corazones de color rojo. Han disfrutado de todo tipo de planes, desde sus visitas a los lugares más turísticos hasta tiempo para la piscina y la comida marroquí. Muy ilusionados y sonrientes posan en cada una de las fotos compartidas por Echevarría. Días atrás, disfrutaron de unas vacaciones por Marbella con Miki y Daniella, con la que recientemente Paula posó en un photocall como gesto espontáneo. En la ciudad malagueña, Paula, además, celebró su 48 cumpleaños el pasado 7 de agosto.

"Dicen que algunos lugares se quedan en el corazón… y Marrakech es uno de ellos. Una escapada rápida, pero suficiente para disfrutar de su hospitalidad, su cocina, sus colores y ese aire que nos hace sentir en casa. Viaje de descanso, amor y buena mesa en nuestro Marruecos hermano. Te quiero para siempre", ha publicado también Miguel. "Volvimos y volveremos", le ha contestado Paula.

En cuanto al padre de Daniella, Bustamante, Informalia publicó en exclusiva el pasado 8 de agosto que el artista ha dejado el adosado donde vivía con Yana Olina, en Boadilla del Monte y valorado en más de un millón de euros, para instalarse en un nuevo chalé en la misma zona. La nueva vivienda, de alquiler —lo que podría indicar que se trata de algo temporal—, tiene características muy similares a la anterior: es cómoda, luminosa y cuenta con jardín, aunque carece de piscina privada, como sí tenía la anterior. Un lugar ideal para descansar entre concierto y concierto.