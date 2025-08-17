Paula Echevarría se derrite de amor de madre por su hija Daniella en su 17 cumpleaños: "Que tu rugido te haga seguir brillando siempre"

Hace apenas una semana, Paula Echevarría soplaba las 48 velas de su cumpleaños, y este domingo es su hija Daniella quien celebra sus 17 vueltas al sol. La primogénita de la actriz de Velvet, fruto de su matrimonio con David Bustamante, se acerca al año de la mayoría de edad, y esta ha sido la etapa en que hemos visto cómo la propia Paula la ha ido integrando poco a poco en eventos y photocalls, pese a ser todavía menor. Además, la asturiana ha aprovechado este día para dedicarle una carta de lo más especial, en la que felicita a su "leona" con todo el cariño y amor de madre del mundo.

Daniella Bustamante y Paula Echevarría

La complicidad entre madre e hija siempre ha sido evidente, y Paula no deja de presumir de su relación con Daniela, quien se ha convertido en su mejor amiga desde que nació. "Mi leona favorita cumple 17. Eres fuego, risa, drama, sensibilidad, corazón gigante, fuerza, coraje y carácter (demasiado parecido al mío)", ha compartido en sus redes. Completamente derretida de amor, ha añadido: "Me enorgullece ver la maravillosa mujer en la que te estás convirtiendo y cómo descubres tu camino con tanta pasión. Qué suerte tenerte. Que tu rugido te haga seguir brillando siempre, mi amor. Te quiero más que a mi vida".

Hace una semana, la hija de David Bustamante acaparó todas las miradas en la celebración del cumpleaños de su madre en el Festival Starlite de Marbella. La adolescente brilló como toda una invitada VIP con un vestido color champagne: fruncidos, falda suelta, un choker integrado, y su mejor sonrisa.