Paula Echevarría compara el estilo de la princesa Leonor y la infanta Sofía con el de su hija: "Es una edad muy complicada"

En los últimos días, Paula Echevarría ha acaparado titulares no solo por su cumpleaños, sus trabajos y su continua presencia en eventos, sino también por un gesto que despertó la atención mediática: su aparición en un photocall a principios de junio junto a su hija Daniella, fruto de su relación con David Bustamante. Lo que para la actriz fue un momento improvisado y natural, terminó convirtiéndose en noticia, viendo el nombre de su hija en numerosos titulares, algo que, reconoce, no le hizo demasiada gracia.

"Para nosotras, la verdad, fue un momento... Le disteis mucho bombo, pero en realidad para nosotras fue algo muy espontáneo y ya está", explicó este domingo en la gala de Starlite, celebrada como cada verano en Marbella. "Lo único que luego es verdad que me entró mucho vértigo cuando empecé a ver su nombre en titulares, y no, no, no, digo no, no, no", añadió la asturiana sobre su hija, que cumple los 17 el próximo 17 de agosto.

Echevarría también fue preguntada por su opinión sobre el estilo de la princesa Leonor y la infanta Sofía, mostrando empatía hacia ellas por la etapa vital en la que se encuentran: "¿Sabes qué pasa? Que tienen una edad muy complicada. Yo lo digo porque tengo una hija que va a cumplir 17 años, y hay una edad en la que no eres ni lo suficientemente mayor como para ponerte ciertas cosas, ni lo suficientemente pequeña como para ponerte otras. Estás ahí como en tierra de nadie", reflexionó.

Y sentenció: "Creo que están en búsqueda de su propia identidad, de su propio estilo, y como todas las chicas de su edad. Seguramente, en su día a día, tengan un estilo muy personal y propio, pero de cara al público y en eventos, tendrán que vestir de una manera más comedida, acorde con su papel, y tampoco eso es fácil".

La infanta y la princesa con su abuela doña Sofía el pasado 4 de agosto en Marivent