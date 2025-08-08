Miguel Torres enamorado hasta el infinito en el 48 cumpleaños de Paula Echevarría: "Siete años no son nada si pienso en lo que aún nos queda"

Paula Echevarría celebró este jueves, 7 de julio, su 48 cumpleaños rodeada de amor del bueno y detalles capaces de derretir hasta el corazón más frío. La actriz de Velvet sopló las velas arropada por los suyos en un día de lo más especial. Miguel Torres (39) —más enamorado que nunca— le organizó una sorpresa digna de comedia romántica junto a su pequeño en común, Miguel Jr. (4), y Daniela (17), la hija que Paula tuvo con David Bustamante: globos rosas, flores por todas partes y un planazo de sol, playa y comilona a pie de chiringuito que fue la guinda de un día para el recuerdo.

Pero antes, el exfutbolista se deshizo en halagos hacia la madre de su hijo: "Hay personas que llegan y lo cambian todo sin hacer ruido. Tú llegaste con risas, con fuego, con vida... Y lo cambiaste todo, pero para bien", destacó. Y no dudó en añadir: "Siete años no son nada si pienso en lo que aún nos queda. Que la vida te siga regalando razones para brillar como tú sabes", concluyó muy enamorado en sus redes.

Y este viernes, ha sido la propia Paula quien ha agradecido todo el cariño recibido. "Así fue mi 7 de agosto... Gracias a todos por vuestras felicitaciones, por tanto cariño y por estar siempre ahí. Estoy agradecida a la vida por seguir rodeada de lo que más quiero y disfrutando cada paso a mi manera. Y como siempre digo, que Dios me dé salud, que del resto me encargo yo", ha compartido la ex de David Bustamante este viernes junto a un carrusel de imágenes de su gran día.

La jornada comenzó de la forma más entrañable: con besos y abrazos en la cama, protagonizados por el pequeño de la familia. Miguel Jr. despertó a su madre entre risas y achuchones, sorprendiéndola con una piruleta en forma de corazón.

Y eso fue solo el comienzo. Al salir de la cama, la asturiana se encontró con el salón completamente decorado con globos rosas, una guirnalda que decía 'Feliz cumpleaños', un espectacular ramo de rosas y, como sorpresa final, la visita inesperada de sus padres. Un momento que terminó por dibujarle una sonrisa que no se le borró en todo el día.

Después, la celebración continuó frente al mar. Aprovechando el buen tiempo, la familia disfrutó de una comida veraniega a pie de playa, en un chiringuito con sabor a Mediterráneo. En el menú no faltaron los clásicos: paella, coquinas y una selección de entremeses marineros que acompañaron con vino y brindis por muchos años más.

Y entre plato y plato, la actriz no dudó en derrochar cariño con su chico Miguel Torres, con quien compartió besos, risas y una instantánea de lo más romántica en redes.

Para cerrar un día inolvidable, Echevarría sopló las velas rodeada del cariño de sus hijos, Miguel Jr. y Daniela, quienes no podían ocultar la emoción de ver a su madre con una enorme sonrisa en la cara disfrutando de sus 48 años recién cumplidos.